चांद से आई मिट्टी के नमूनों में चीन को मिले दुर्लभ उल्कापिंड के टुकड़े, खुलेंगे कई राज़

दुनियाभर की स्पेस एजेंसीज़ अंतरिक्ष से जुड़ी अलग-अलग खोजों में लगी रहती हैं। इसी सिलसिले में चीन (China) ने चांद पर चांग’ई-6 (Chang'e-6) मिशन भेजा था। यह मिशन चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का छठा रोबोटिक मिशन है, जिसे चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNSA) द्वारा संचालित किया गया। यह मानव इतिहास का पहला मिशन था जिसने चंद्रमा के दूर की सतह से नमूने एकत्रित करके पृथ्वी पर वापस लाए गए।