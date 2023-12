अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया चीन

नई दिल्लीPublished: Dec 14, 2023 03:08:11 pm Submitted by: Tanay Mishra

China Gets Angry Over Indian Supreme Court Verdict On Article 370: अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिर्फ पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ही नहीं, बल्कि चीन भी बौखलाया हुआ है।

Mao Ning