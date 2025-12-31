China establishes fat-prisons: चीन में अनोखा जेल, जहां अपराधी नहीं बल्कि पहुंच रहे मोटे लोग

World Obesity Day 2025
China fat prison weight loss: चीन से जुड़ी एक अजीब लेकिन दिलचस्प खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल, यहां मोटापे से परेशान लोगों के लिए एक खास केंद्र बनाया गया है, जिसे लोग मजाक-मजाक में 'फैट प्रिजन’ यानी मोटे लोगों की जेल कह रहे हैं। हालांकि यह असल में जेल नहीं है, बल्कि वजन घटाने के लिए चलाया जा रहा सख्त फिटनेस प्रोग्राम है।
इन केंद्रों में ज्यादा वजन वाले लोगों को कुछ हफ्तों (28 दिन) तक रखा जाता है। इस दौरान उन्हें कड़े नियमों का पालन करना होता है। रोजाना तय समय पर उठना, घंटों एक्सरसाइज करना और सीमित मात्रा में हेल्दी खाना यहां की दिनचर्या का हिस्सा है। जंक फूड, मीठा और तली-भुनी चीजों पर पूरी तरह रोक होती है।
'फैट प्रिजन' में रहने वालों को हर दिन करीब 3 से 4 घंटे तक कठिन वर्कआउट कराया जाता है। इसमें कार्डियो, रनिंग, स्ट्रेचिंग और ग्रुप एक्सरसाइज शामिल होती है। खाने में सिर्फ संतुलित डाइट दी जाती है, जिससे शरीर को जरूरी पोषण मिले और वजन भी तेजी से घटे। वजन कम करने की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाती है। हर दिन वजन की जांच की जाती है और विशेषज्ञ लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, ताकि वे बीच में हार न मानें।
खास बात यह है कि यहां लोगों को जबरन नहीं लाया जाता। ज्यादातर लोग खुद अपनी मर्जी से वजन घटाने के लिए इन केंद्रों में दाखिला लेते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है कि कुछ ही हफ्तों में उनका कई किलो वजन कम हो गया।
इस अनोखे सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग इसे मोटापा कम करने का असरदार तरीका बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इतने सख्त नियम मानसिक दबाव भी बढ़ा सकते हैं।
चीन का यह ‘फैट प्रिजन’ भले ही नाम से डरावना लगे, लेकिन असल में यह अनुशासन और मेहनत के जरिए वजन घटाने का एक अलग तरीका है। यह दिखाता है कि मोटापे से लड़ने के लिए लोग अब कितने नए और अनोखे रास्ते अपना रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग