China establishes fat-prisons: चीन में अनोखा जेल, जहां अपराधी नहीं बल्कि पहुंच रहे मोटे लोग

'फैट प्रिजन' में रहने वालों को हर दिन करीब 3 से 4 घंटे तक कठिन वर्कआउट कराया जाता है। इसमें कार्डियो, रनिंग, स्ट्रेचिंग और ग्रुप एक्सरसाइज शामिल होती है। खाने में सिर्फ संतुलित डाइट दी जाती है, जिससे शरीर को जरूरी पोषण मिले और वजन भी तेजी से घटे। वजन कम करने की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाती है। हर दिन वजन की जांच की जाती है और विशेषज्ञ लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, ताकि वे बीच में हार न मानें।