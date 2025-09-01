कई हजार गुना तक बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड! भारत के इस पड़ोसी देश ने तैयार किया दुनिया का पहला 6G चिप

यह चिप पूरी तरह से वायरलेस स्पेक्ट्रम पर आधारित है, जो कि इसे कम से लेकर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले बैंड तक काम करने में मदद करता है। वहीं वर्तमान में मौजूद 5G टेक्नोलॉजी केवल कुछ खास फ्रीक्वेंसी रेंज तक सीमित है। इसके चलते पहले अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग सिस्टम लगाने पड़ते थे, लेकिन नई चिप की मदद से यह सब एक ही सिस्टम में हो पाएगा। 6G चिप के निर्माण से न केवल इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी बल्कि यह वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) और रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेज और रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर में भी काफी काम आएगी।