टैरिफ वार में चीन को नहीं हरा पाया अमेरिका, भारत के लिए खतरा पैदा कर रहे ट्रंप

चीन ने अमेरिकी टैरिफ को बेअसर कर दिया है। 2025 में उसका ट्रेड सरप्लस (आयात पर खर्च से ज्यादा निर्यात से कमाई) रिकॉर्ड 1.2 खरब डॉलर हो गया है। मतलब यह हुआ कि दूसरे देशों का सामान मंगाने पर चीन ने जितना खर्च किया उससे 1.2 खरब डॉलर ज्यादा अपना सामान बाहर भेज कर कमा लिया। यह तब है जब दस साल से लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस मोर्चे पर चीन की रफ्तार रोकी जाए। चीन का ट्रेड सरप्लस 20 साल से बढ़ रहा है और अब दस गुना बढ़ चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तभी से उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। उनके बाद आए जो बाइडेन ने भी कोशिश की। लेकिन, चीन पर कोई असर नहीं हुआ।