DeepSeek पर अमेरिका के बैन से भड़का चीन, कहा- ट्रंप-जिनपिंग की सहमति के बावजूद पाबंदी लगाना गलत, अब तनाव बढ़ेंगे

कुछ ही दिनों पहले अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समकक्ष चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उस वक्त कई मुद्दों पर चर्चा के बाद दोनों देशों के कई विवाद थम गए थे। लेकिन अब अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है।