चीन में मंदिर के मुख्य मठाधीश ने कई महिलाओं से अवैध संबंध बनाए, गुस्साए लोगों ने की हत्या,पढ़िए पूरी कहानी

Shaolin Monk Corruption: चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मठ (Shaolin Monastery) के मुख्य मठाधीश शी योंगक्सिन पर महिलाओं से अवैध संबंध (illicit relationship) बनाने और मंदिर की संपत्ति (Shaolin Monk Corruption) का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे। इससे लोग बहुत नाराज़ हुए और अंत में उन्होंने उनकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। द गार्जियन के अनुसार शी योंगक्सिन (Xi Yongxin) शाओलिन मठ के प्रमुख थे। उन्होंने मठ को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया था। मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि भारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। शी पर आरोप लगे कि उन्होंने मंदिर की संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर निजी फायदे कमाए और कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए।