चीन में 24 घंटे तक लगातार बारिश, 15000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

चीन में इस साल दशकों की सबरे भारी बारिश हुई है। खबरों की मानें तो 150 साल बाद चीन में अगस्त के महिने में इतनी बारिश हुई है। बारिश के चलते हाल ही उत्तर-पश्चिमी गांसू प्रांत के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई थी जिसके चलते करीब 17 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 से 35 लोग अभी भी लापता है। इस बाढ़ को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उच्च स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए गए थे। चीन में जुलाई के महिने से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कृषि भूमि को काफी नुकसान हुआ है और करोड़ों के बुनियादी ढांचे भी नष्ट हो गए है।