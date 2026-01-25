25 जनवरी 2026,

विदेश

चीन ने बनाया दुनिया का पहला ‘फाइबर चिप’, कपड़ों को कम्प्यूटर बना देगा यह बाल बराबर धागा

चीन की फुदान यूनिवर्सिटी ने दुनिया का पहला 'फाइबर चिप' विकसित किया है। प्रोफेसर पेंग हुइशेंग की टीम का यह आविष्कार बाल जितना पतला है और 15 टन का वजन झेल सकता है। जानें कैसे यह जादुई धागा आपके कपड़ों को ही कंप्यूटर बना देगा।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 25, 2026

World's First Fiber Chip

AI Generated Image

कल्पना कीजिए कि आपके कपड़ों की आस्तीन पर ही मैप्स दिखाई दें या आपकी टी-शर्ट का एक धागा आपके स्वास्थ्य की निगरानी बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह करे।

'नेचर' जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, चीन की फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पेंग हुइशेंग और उनकी टीम ने एक ऐसा लचीला 'फाइबर इंटीग्रेटेड सर्किट' (एफआइसी) विकसित करने का दावा किया है, जो इंसानी बाल जितना पतला होने के बावजूद एक शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर की तरह काम करता है। यह आविष्कार भारी-भरकम बाहरी चिप्स और तारों की जरूरत को खत्म कर, भविष्य के 'पहनने योग्य कंप्यूटर' की नींव रखता है।

यह है खासियत

चिप की ट्रांजिस्टर डेंसिटी 1,00,000 प्रति सेंटीमीटर है, जो एक घरेलू कंप्यूटर के सीपीयू को टक्कर देती है। यह 10,000 बार मुड़ने, 100 बार धुलने और यहां तक कि 15 टन के ट्रक के नीचे दबने के बाद भी सुरक्षित रहता है। यह 30% तक खिंच सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है।

इस रिसर्च टीम का नेतृत्व प्रोफेसर पेंग हुइशेंग (Peng Huisheng) ने किया। टीम पिछले 10 से भी अधिक वर्षों से इस चुनौती पर काम कर रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को भारी और सख्त सिलिकॉन चिप्स की कैद से कैसे आजाद किया जाए। उनका लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर बनाना था जो कपड़ों के ऊपर चिपकाए न जाएं, बल्कि वे धागों की तरह कपड़ों की बुनावट में ही शामिल हों।

Published on:

25 Jan 2026 05:31 am

Hindi News / World / चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'फाइबर चिप', कपड़ों को कम्प्यूटर बना देगा यह बाल बराबर धागा

