चीन ने बनाया दुनिया का पहला ‘फाइबर चिप’, कपड़ों को कम्प्यूटर बना देगा यह बाल बराबर धागा

'नेचर' जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, चीन की फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पेंग हुइशेंग और उनकी टीम ने एक ऐसा लचीला 'फाइबर इंटीग्रेटेड सर्किट' (एफआइसी) विकसित करने का दावा किया है, जो इंसानी बाल जितना पतला होने के बावजूद एक शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर की तरह काम करता है। यह आविष्कार भारी-भरकम बाहरी चिप्स और तारों की जरूरत को खत्म कर, भविष्य के 'पहनने योग्य कंप्यूटर' की नींव रखता है।