23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जेडी वेंस के बयान से अमेरिका में धार्मिक बहस तेज, हिंदू पत्नी को लेकर उठे सवाल

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ‘अमेरिका हमेशा से ईसाई राष्ट्र रहा है’ बयान ने सियासी और सोशल मीडिया हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है। खासतौर पर उनकी पत्नी उषा वेंस के हिंदू होने के कारण यह विवाद और गहरा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 23, 2025

JD Vance with his wife

अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी के साथ (Photo - ANI)

JD Vance controversy: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टर्निंग पॉइंट यूएसए के अमरीका फेस्ट कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका हमेशा से ईसाई राष्ट्र रहा है और हमेशा रहेगा। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, खासकर उनकी पत्नी उषा वेंस के हिंदू होने के कारण।

लोग वेंस के बयान पर प्रतिक्रिया के साथ पूछ रहे हैं, 'आपकी हिंदू पत्नी उषा का क्या?' वेंस ने कहा, 'यही एकमात्र चीज जो अमेरिका की एंकर रही है, वह यह कि हम ईसाई राष्ट्र रहे हैं और भगवान की कृपा से हमेशा रहेंगे।'

उषा की धर्म बदलने की कोई योजना नहीं: जेडी वेंस

विवाद बढ़ने पर वेंस ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि उषा की धर्म बदलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आलोचना को 'घृणित' और ईसाई-विरोधी बताया। उन्होंने कहा, 'मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और उसके विश्वासों का सम्मान करता हूं।'

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि विवाह में धर्म साझा करना आपसी होना चाहिए, एकतरफा नहीं। उषा चिलुकुरी वेंस हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं। दोनों पहले नास्तिक थे, लेकिन 2019 में वेंस कैथोलिक बने। उषा उनके साथ ज्यादातर रविवार चर्च जाती हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। अक्टूबर में वेंस ने कहा था कि वे उम्मीद करते हैं उषा ईसाई बनें, लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 04:28 am

Hindi News / World / जेडी वेंस के बयान से अमेरिका में धार्मिक बहस तेज, हिंदू पत्नी को लेकर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए पर मुहर: किसानों, पेशेवरों और कारोबारियों के लिए खुले नए रास्ते

Union Minister Piyush Goyal
विदेश

एपस्टीन से जुड़ी फाइलें अधूरी जारी करने पर कठघरे में न्याय विभाग, डेमोक्रेटिक नेता का कानूनी कार्रवाई का ऐलान

Jeffrey Epstein Case
विदेश

जापान का बड़ा फैसला, 15 साल बाद फिर शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट

nuclear plant
विदेश

मोदी सरकार की बड़ी जीत: न्यूजीलैंड के साथ Economic डील, क्या अब और मजबूत होगा रुपया?

India New Zealand FTA
विदेश

Year Ender 2025: कहीं जनता ने तो कहीं सेना ने किया तख्तापलट, इस साल दुनिया के इन देशों में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिरी सरकारें

Year Ender 2025
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.