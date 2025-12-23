जेडी वेंस के बयान से अमेरिका में धार्मिक बहस तेज, हिंदू पत्नी को लेकर उठे सवाल

अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी के साथ (Photo - ANI)
JD Vance controversy: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टर्निंग पॉइंट यूएसए के अमरीका फेस्ट कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका हमेशा से ईसाई राष्ट्र रहा है और हमेशा रहेगा। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, खासकर उनकी पत्नी उषा वेंस के हिंदू होने के कारण।
लोग वेंस के बयान पर प्रतिक्रिया के साथ पूछ रहे हैं, 'आपकी हिंदू पत्नी उषा का क्या?' वेंस ने कहा, 'यही एकमात्र चीज जो अमेरिका की एंकर रही है, वह यह कि हम ईसाई राष्ट्र रहे हैं और भगवान की कृपा से हमेशा रहेंगे।'
विवाद बढ़ने पर वेंस ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि उषा की धर्म बदलने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आलोचना को 'घृणित' और ईसाई-विरोधी बताया। उन्होंने कहा, 'मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और उसके विश्वासों का सम्मान करता हूं।'
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि विवाह में धर्म साझा करना आपसी होना चाहिए, एकतरफा नहीं। उषा चिलुकुरी वेंस हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं। दोनों पहले नास्तिक थे, लेकिन 2019 में वेंस कैथोलिक बने। उषा उनके साथ ज्यादातर रविवार चर्च जाती हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। अक्टूबर में वेंस ने कहा था कि वे उम्मीद करते हैं उषा ईसाई बनें, लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिए।
