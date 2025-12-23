जेडी वेंस के बयान से अमेरिका में धार्मिक बहस तेज, हिंदू पत्नी को लेकर उठे सवाल

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि विवाह में धर्म साझा करना आपसी होना चाहिए, एकतरफा नहीं। उषा चिलुकुरी वेंस हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं। दोनों पहले नास्तिक थे, लेकिन 2019 में वेंस कैथोलिक बने। उषा उनके साथ ज्यादातर रविवार चर्च जाती हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। अक्टूबर में वेंस ने कहा था कि वे उम्मीद करते हैं उषा ईसाई बनें, लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिए।