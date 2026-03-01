क्या होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से वसूले जा रहे 2 मिलियन डॉलर? ईरान ने दिया जवाब

बता दें कि ईरान में जारी युद्ध और चिंताओं के माहौल को लेकर कई तरह की फर्जी खबरें सामने आ रही हैं। उन खबरों में विभिन्न तरह के दावे किए जा रहे हैं। जिनमें से कुछ को बिना आधिकारिक पुष्टि के ही व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है।