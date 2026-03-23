ट्रंप का ऐलान- 5 दिनों तक पावर प्लांट्स पर नहीं करेंगे हमला, ईरान का दावा- जवाबी कार्रवाई से डर गया अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेगा तो अमेरिका-इजरायल, ईरान के पावर प्लांट्स समेत बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने करारा जवाब दिया है। अब ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई के डर से अपना अल्टीमेटम वापस ले लिया है। अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाई से घबरा गया है। ट्रंप की धमकी के बाद इजरायल ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ चल रही जंग और कई हफ्तों तक चल सकती है। इसके अलावा इजरायल ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह लेबनान में जमीनी अभियान चलाने का इरादा रखता है। इजरायल ने लेबनान के एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया है और कहा कि वह ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को कुचल देगा।