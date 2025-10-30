पूर्व सफाई कर्मचारी की किस्मत खुली: 430 करोड़ का मुकदमा जीता

Inheritance Dispute: ब्रिटेन के चेशायर में एक विशाल फार्म पर कार बूट फेयर (car boot fair) चलाने वाले रिचर्ड स्कॉट की मौत के बाद उनकी 430 करोड़ रुपये की जायदाद पर विवाद (inheritance dispute) उठ खड़ा हुआ है। रिचर्ड की पत्नी जेनिफर स्कॉट के पहले परिवार से 28 साल छोटी थीं, उन्होंने अपने सौतेले बेटे एडम स्कॉट के खिलाफ अदालत में दावा मुकदमा जीत लिया है। रिचर्ड स्कॉट का फार्म ITV के "कार बूट चैलेंज" शो के लिए भी मशहूर था, और यह फार्म उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। रिचर्ड ने अपने जीवन के अंतिम बरसों के दौरान कई फैसले किए, जिनमें अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद जेनिफर से शादी की और एडम को अपनी वसीयत से बाहर कर दिया।