पूर्व सफाई कर्मचारी की किस्मत खुली: 430 करोड़ का मुकदमा जीता

रिचर्ड की पत्नी जेनिफर स्कॉट। (फोटो: एक्स.)
Inheritance Dispute: ब्रिटेन के चेशायर में एक विशाल फार्म पर कार बूट फेयर (car boot fair) चलाने वाले रिचर्ड स्कॉट की मौत के बाद उनकी 430 करोड़ रुपये की जायदाद पर विवाद (inheritance dispute) उठ खड़ा हुआ है। रिचर्ड की पत्नी जेनिफर स्कॉट के पहले परिवार से 28 साल छोटी थीं, उन्होंने अपने सौतेले बेटे एडम स्कॉट के खिलाफ अदालत में दावा मुकदमा जीत लिया है। रिचर्ड स्कॉट का फार्म ITV के "कार बूट चैलेंज" शो के लिए भी मशहूर था, और यह फार्म उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। रिचर्ड ने अपने जीवन के अंतिम बरसों के दौरान कई फैसले किए, जिनमें अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद जेनिफर से शादी की और एडम को अपनी वसीयत से बाहर कर दिया।
एडम स्कॉट रिचर्ड के पहले परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने 9 साल की उम्र से फार्म पर काम किया था और उसे अपने पिता से पूरी संपत्ति का वादा किया गया था। उसने अदालत में यह भी कहा कि उसके पिता के मानसिक स्वास्थ्य के कारण, रिचर्ड ने अपनी अंतिम वसीयत बनाई थी। एडम ने यह आरोप भी लगाया कि उसे संपत्ति से बेदखल करने का निर्णय रिचर्ड की बीमारी के कारण लिया गया था।
लेकिन जेनिफर की ओर से अदालत में पेश हुए वकीलों ने यह कहा कि रिचर्ड पूरी तरह से जानबूझ कर और स्पष्ट रूप से अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी जेनिफर के नाम करने के लिए तैयार थे। वे यह भी साबित करने में सफल रहे कि एडम को पहले ही £10 मिलियन की संपत्ति दी जा चुकी थी और उसे अधिक संपत्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।
अदालत ने यह कहते हुए जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाया कि रिचर्ड की मानसिक स्थिति की कोई भूमिका इस निर्णय में नहीं थी। जस्टिस जॉनाथन रिचर्ड्स ने कहा कि रिचर्ड के फैसले उनके व्यक्तित्व के कारण थे, न कि उनके मानसिक रोग फ्रंटो-टेम्पोरल डिमेंशिया के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि एडम को पहले ही पर्याप्त संपत्ति दी जा चुकी थी और उसे रिचर्ड की अंतिम इच्छा के खिलाफ कोई अतिरिक्त दावा करने का अधिकार नहीं था। अदालत के इस फैसले ने जेनिफर को £43 मिलियन की संपत्ति पर नियंत्रण का हक दिया, जो अब रिचर्ड के 19 बच्चों, जिसमें जेनिफर के सात बच्चे भी शामिल हैं, उनकी उम्मीदों के विपरीत था।
रिचर्ड स्कॉट के परिवार में कुल 19 बच्चे थे, जिसमें उनकी पहली पत्नी से छह, अवैध बच्चों से छह, और जेनिफर से सात बच्चे थे। हालांकि, जेनिफर को ही रिचर्ड की पूरी संपत्ति पर अधिकार मिला, जबकि अन्य बच्चों को संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जेनिफर और रिचर्ड का सन 2016 में विवाह हुआ था, इसके बाद उन्होंने अपने पहले बेटे को अपनी वसीयत से बाहर कर दिया था। इस विवाद ने पूरे परिवार को गहरे तनाव में डाल दिया है, और यह मामला अब ब्रिटेन के वसीयत और संपत्ति विवादों का एक प्रमुख उदाहरण बन गया है।
बहरहाल पूर्व क्लीनर जेनिफर स्कॉट ने अपने पति की £43 मिलियन की संपत्ति पर सौतेले बेटे के खिलाफ अदालत में जीत हासिल की। एडम स्कॉट ने अपने पिता से संपत्ति का दावा किया था, लेकिन अदालत ने जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाया।
