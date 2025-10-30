Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पूर्व सफाई कर्मचारी की किस्मत खुली: 430 करोड़ का मुकदमा जीता

Inheritance Dispute: पूर्व क्लीनर ने पति की मृत्यु के बाद £43 मिलियन की संपत्ति पर बेटे से कानूनी लड़ाई जीत ली। कोर्ट ने पत्नी को संपत्ति का अधिकार दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 30, 2025

Inheritance Dispute

रिचर्ड की पत्नी जेनिफर स्कॉट। (फोटो: एक्स.)

Inheritance Dispute: ब्रिटेन के चेशायर में एक विशाल फार्म पर कार बूट फेयर (car boot fair) चलाने वाले रिचर्ड स्कॉट की मौत के बाद उनकी 430 करोड़ रुपये की जायदाद पर विवाद (inheritance dispute) उठ खड़ा हुआ है। रिचर्ड की पत्नी जेनिफर स्कॉट के पहले परिवार से 28 साल छोटी थीं, उन्होंने अपने सौतेले बेटे एडम स्कॉट के खिलाफ अदालत में दावा मुकदमा जीत लिया है। रिचर्ड स्कॉट का फार्म ITV के "कार बूट चैलेंज" शो के लिए भी मशहूर था, और यह फार्म उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। रिचर्ड ने अपने जीवन के अंतिम बरसों के दौरान कई फैसले किए, जिनमें अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद जेनिफर से शादी की और एडम को अपनी वसीयत से बाहर कर दिया।

सौतेले बेटे एडम का दावा

एडम स्कॉट रिचर्ड के पहले परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने 9 साल की उम्र से फार्म पर काम किया था और उसे अपने पिता से पूरी संपत्ति का वादा किया गया था। उसने अदालत में यह भी कहा कि उसके पिता के मानसिक स्वास्थ्य के कारण, रिचर्ड ने अपनी अंतिम वसीयत बनाई थी। एडम ने यह आरोप भी लगाया कि उसे संपत्ति से बेदखल करने का निर्णय रिचर्ड की बीमारी के कारण लिया गया था।

जेनिफर के वकील ने किया बचाव

लेकिन जेनिफर की ओर से अदालत में पेश हुए वकीलों ने यह कहा कि रिचर्ड पूरी तरह से जानबूझ कर और स्पष्ट रूप से अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी जेनिफर के नाम करने के लिए तैयार थे। वे यह भी साबित करने में सफल रहे कि एडम को पहले ही £10 मिलियन की संपत्ति दी जा चुकी थी और उसे अधिक संपत्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

अदालत का फैसला

अदालत ने यह कहते हुए जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाया कि रिचर्ड की मानसिक स्थिति की कोई भूमिका इस निर्णय में नहीं थी। जस्टिस जॉनाथन रिचर्ड्स ने कहा कि रिचर्ड के फैसले उनके व्यक्तित्व के कारण थे, न कि उनके मानसिक रोग फ्रंटो-टेम्पोरल डिमेंशिया के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि एडम को पहले ही पर्याप्त संपत्ति दी जा चुकी थी और उसे रिचर्ड की अंतिम इच्छा के खिलाफ कोई अतिरिक्त दावा करने का अधिकार नहीं था। अदालत के इस फैसले ने जेनिफर को £43 मिलियन की संपत्ति पर नियंत्रण का हक दिया, जो अब रिचर्ड के 19 बच्चों, जिसमें जेनिफर के सात बच्चे भी शामिल हैं, उनकी उम्मीदों के विपरीत था।

परिवार की उम्मीदें और संपत्ति का विवाद

रिचर्ड स्कॉट के परिवार में कुल 19 बच्चे थे, जिसमें उनकी पहली पत्नी से छह, अवैध बच्चों से छह, और जेनिफर से सात बच्चे थे। हालांकि, जेनिफर को ही रिचर्ड की पूरी संपत्ति पर अधिकार मिला, जबकि अन्य बच्चों को संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जेनिफर और रिचर्ड का सन 2016 में विवाह हुआ था, इसके बाद उन्होंने अपने पहले बेटे को अपनी वसीयत से बाहर कर दिया था। इस विवाद ने पूरे परिवार को गहरे तनाव में डाल दिया है, और यह मामला अब ब्रिटेन के वसीयत और संपत्ति विवादों का एक प्रमुख उदाहरण बन गया है।

अदालत ने जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाया

बहरहाल पूर्व क्लीनर जेनिफर स्कॉट ने अपने पति की £43 मिलियन की संपत्ति पर सौतेले बेटे के खिलाफ अदालत में जीत हासिल की। एडम स्कॉट ने अपने पिता से संपत्ति का दावा किया था, लेकिन अदालत ने जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

30 Oct 2025 04:41 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:40 pm

Hindi News / World / पूर्व सफाई कर्मचारी की किस्मत खुली: 430 करोड़ का मुकदमा जीता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दी चीन को राहत, टैरिफ को घटाकर किया 47%

Donald Trump meets Xi Jinping
विदेश

यूएई का सबसे बड़ा सम्मान: डॉ. रोमित पुरोहित बने पहले राजस्थानी प्रवासी हीरो,जानें कैसे बने कम्युनिटी हीरो

Dr Romit Purohit UAE Award
विदेश

इज़रायल के विदेश मंत्री आएंगे भारत, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

Gideon Sa'ar
विदेश

पाकिस्तान ने दी तालिबान को धमकी – “तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे”

Khawaja Asif
विदेश

जमैका में तबाही मचा क्यूबा पहुंचा सदी का सबसे खतरनाक तूफान मेलिसा, अब तक ले चुका 30 लोगों की जान

Hurricane Melissa reached Cuba
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.