क्या ईरान पर जल्द कर सकता है अमेरिका अटैक? वेनेजुएला की भी की थी इसी तरह घेराबंदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हमने खाड़ी में बड़ी ताकत भेजी है। उन्होंने ईरान की सरकार को चेताया था कि अगर क्रैकडाउन जारी रहा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। इससे पहले जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। अब ईरान में बाजारियों के प्रदर्शन के बाद एकबार फिर पश्चिम और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान में हिंसा में 3 हजार से अधिक मौते हुई हैं। ईरान अभी दबाव में है और अमेरिका चाहता है कि वहां सत्ता बदले।