अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों में आएगी मज़बूती, होगी अहम विषयों पर चर्चा

अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) इसी महीने भारत (India) दौरे पर आने वाले हैं। मुत्ताकी का यह दौरा 9-16 अक्टूबर तक होगा। तालिबान (Taliban) के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद से अफगान विदेश मंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुत्ताकी के दौरे की आधिकारिक घोषणा की गई।