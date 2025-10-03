Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों में आएगी मज़बूती, होगी अहम विषयों पर चर्चा

Muttaqi's India Visit: अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इसी महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनका यह दौरा 9-16 अक्टूबर तक होगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2025

Amir Khan Muttaqi

Amir Khan Muttaqi (Photo - IANS)

अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) इसी महीने भारत (India) दौरे पर आने वाले हैं। मुत्ताकी का यह दौरा 9-16 अक्टूबर तक होगा। तालिबान (Taliban) के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद से अफगान विदेश मंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुत्ताकी के दौरे की आधिकारिक घोषणा की गई।

भारत से संबंधों में आएगी मज़बूती

मुत्ताकी के दौरे से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में मज़बूती आएगी। इस दौरान वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. jaishankar) से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval) की भी मुत्ताकी से मुलाकात की संभावना है।

अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

मुत्ताकी के भारत दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के लिए यह कूटनीतिक रूप से एक बड़ी सफलता है। इन मुद्दों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, परिवहन बाधाओं को कम करना, चिकित्सा, यात्रियों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वीज़ा कोटा, अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास, पानी, बिजली की समस्याओं का निवारण शामिल हैं।

पाकिस्तान को लग सकता है झटका

मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान (Pakistan) को झटका लग सकता है। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में बिगाड़ हो गई। इसके बाद से ही पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ा है और साथ ही दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर टेंशन भी बढ़ी है। भारत और अफगानिस्तान में करीबी बढ़ने से पाकिस्तान में अस्थिरता और बढ़ सकती है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’
विदेश

