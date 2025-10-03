रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’

पुतिन ने वाल्डाई चर्चा ग्रुप के कार्यक्रम के दौरान भारत (India) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को अपना अच्छा और भरोसेमंद दोस्त बताया और कहा कि वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। दोनों के बीच दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत के आगे अमेरिकी टैरिफ फेल हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति का मानना है कि भारत और चीन खुद का और अपने लोगों का सम्मान करते हैं पर यूरोप ऐसा नहीं करता। भारत-रूस संबंधों के बारे में बात करते हुए पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से काफी मज़बूत संबंध हैं और भारत को भी यह बात पता है। दोनों देश इन संबंधों को काफी अहम मानते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को एक बेहद समझदार लीडर बताया और कहा कि वह अपने देश के लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं।