Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’

Putin Hits Back At Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले रूस को 'कागजी शेर' बताया था। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप पर पलटवार किया है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2025

Vladimir Putin hits back at Donald Trump

Vladimir Putin hits back at Donald Trump (Photo - Patrika Graphics)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने में अभी तक अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को कामयाबी नहीं मिली है। ट्रंप लंबे समय से इस बात का दावा कर रहे हैं कि वह कुछ समय में ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कर नहीं पाए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात का भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब ट्रंप एक बार फिर रूस पर शब्दों से वार करने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने रूस को 'कागजी शेर' बताया था। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के इस बयान पर पलटवार किया है।

नाटो को बताया 'कागजी शेर'

ट्रंप के रूस को 'कागजी शेर' बताने के बयान पर पुतिन ने तीखा पलटवार किया। गुरुवार को वाल्डाई चर्चा ग्रुप के कार्यक्रम के दौरान जब रूसी राष्ट्रपति से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "एक 'कागजी शेर'? मुझे नहीं पता कि वह गंभीर थे या मज़ाक कर रहे थे, लेकिन अगर रूस, जो सभी नाटो देशों से मिलकर लड़ रहा है और वो हमसे निपट नहीं पा रहे। हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं और हमें एक 'कागजी शेर' कहा जा रहा है, तो नाटो क्या है? एक 'कागजी शेर'। तो फिर रूस से निपटो।"

भारत और पीएम मोदी की तारीफ

पुतिन ने वाल्डाई चर्चा ग्रुप के कार्यक्रम के दौरान भारत (India) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को अपना अच्छा और भरोसेमंद दोस्त बताया और कहा कि वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। दोनों के बीच दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत के आगे अमेरिकी टैरिफ फेल हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति का मानना है कि भारत और चीन खुद का और अपने लोगों का सम्मान करते हैं पर यूरोप ऐसा नहीं करता। भारत-रूस संबंधों के बारे में बात करते हुए पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से काफी मज़बूत संबंध हैं और भारत को भी यह बात पता है। दोनों देश इन संबंधों को काफी अहम मानते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को एक बेहद समझदार लीडर बताया और कहा कि वह अपने देश के लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Oct 2025 11:37 am

Published on:

03 Oct 2025 11:16 am

Hindi News / World / रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गाजा में इजरायली हमलों का कहर: 57 मौतें, हमास ने ट्रंप प्लान पर चुप्पी साधी

Israeli air strikes continue in Gaza
विदेश

तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर की गोलीबारी, बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन

Taliban vs. Pakistan
विदेश

ट्लाटेलोल्को मार्च में गाजा का गुस्सा: मेक्सिको सिटी में हिंसक झड़पें, एकजुटता के लिए किसने भरी हुंकार

Tlatelolco Massacre March
विदेश

कांगो में इबोला का खतरा: पैसे की तंगी के कारण कब तक बेहाल रहेंगे मरीज ? WHO को रोग कम होने की उम्मीद

Ebola Outbreak Congo
विदेश

‘भारत नहीं झुकेगा’… रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत के नुकसान की भरपाई का किया वादा

Russian President Vladimir Putin and PM Narendra Modi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.