श्रीलंका में ड्रग्स पर कसी जा रही नकेल, 1.29 लाख लोग गिरफ्तार

ड्रग्स, दुनियाभर में ही एक बड़ी समस्या है। इस वजह से कई लोग न सिर्फ इसकी लत से जूझ रहे हैं, बल्कि इसका उनके पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में ड्रग्स के खिलाफ देशों में कार्रवाई भी की जाती है, जिससे नशे के इस सामान पर नकेल कसी जा सके। अब श्रीलंका में भी ऐसा ही किया जा रहा है। श्रीलंका में पिछले कुछ साल में ड्रग्स की समस्या तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में अब ड्रग्स पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है।