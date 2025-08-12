12 अगस्त 2025,

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी, ऑस्टिन में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत

Austin Shootout: अमेरिका में एक बार फिर गन वॉयलेंस का मामला सामने आया है। टेक्सास राज्य के ऑस्टिन शहर में टारगेट स्टोर के बाहर हुई गोलीबारी से लोगों में हड़कंप मच गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई।

भारत

Tanay Mishra

Aug 12, 2025

Shooting outside Target
टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) यानी कि बंदूक की वजह से हिंसा का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्सर ही अमेरिका में कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। देश के हर राज्य में गन वॉयलेंस के मामले देखने को मिलते हैं और समय के साथ गोलीबारी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया। यह मामला टेक्सास (Texas) राज्य के ऑस्टिन (Austin) का है।

टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी

ऑस्टिन शहर के टारगेट (Target) स्टोर की पार्किंग में सोमवार को एक शख्स ने अचानक ही लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे लोगों में चीखपुकार मच गई। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर-उधर भागने लगे।

3 लोगों की मौत

गोलीबारी की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो वयस्क और एक बच्चा शामिल हैं। पीड़ितों में से दो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य वयस्क को अस्पताल ले जाय गया, जहाँ उसने अपनी आखिरी सांस ली।

1 व्यक्ति घायल

इस हमले में 1 व्यक्ति घायल भी हो गया। उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय हमलावर ने इस हमले को अंजाम देने के बाद पार्किंग से एक कार हाईजैक की और वहाँ से भागने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान उसकी टक्कर हो गई। ऐसे में उसने और एक और कार चुरा ली और वहाँ से फरार हो गया। हालांकि ऑस्टिन पुलिस ने हमलावर को टेज़र से झटका देकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस, हमलावर से पूछताछ कर रही है।

गन वॉयलेंस

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Aug 2025 12:12 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / World / टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी, ऑस्टिन में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत

