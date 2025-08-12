टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी, ऑस्टिन में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) यानी कि बंदूक की वजह से हिंसा का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्सर ही अमेरिका में कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। देश के हर राज्य में गन वॉयलेंस के मामले देखने को मिलते हैं और समय के साथ गोलीबारी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया। यह मामला टेक्सास (Texas) राज्य के ऑस्टिन (Austin) का है।