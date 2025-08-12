टारगेट स्टोर की पार्किंग में गोलीबारी, ऑस्टिन में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) यानी कि बंदूक की वजह से हिंसा का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अक्सर ही अमेरिका में कहीं न कहीं गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। देश के हर राज्य में गन वॉयलेंस के मामले देखने को मिलते हैं और समय के साथ गोलीबारी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया। यह मामला टेक्सास (Texas) राज्य के ऑस्टिन (Austin) का है।
ऑस्टिन शहर के टारगेट (Target) स्टोर की पार्किंग में सोमवार को एक शख्स ने अचानक ही लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे लोगों में चीखपुकार मच गई। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर-उधर भागने लगे।
गोलीबारी की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो वयस्क और एक बच्चा शामिल हैं। पीड़ितों में से दो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य वयस्क को अस्पताल ले जाय गया, जहाँ उसने अपनी आखिरी सांस ली।
इस हमले में 1 व्यक्ति घायल भी हो गया। उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय हमलावर ने इस हमले को अंजाम देने के बाद पार्किंग से एक कार हाईजैक की और वहाँ से भागने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान उसकी टक्कर हो गई। ऐसे में उसने और एक और कार चुरा ली और वहाँ से फरार हो गया। हालांकि ऑस्टिन पुलिस ने हमलावर को टेज़र से झटका देकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस, हमलावर से पूछताछ कर रही है।