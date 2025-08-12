केप वर्डे में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर, 7 लोगों की हुई मौत

दुनियाभर में कई देशों में इस समय बारिश, लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। इस कारण कई जगह बाढ़ भी आ रही है और लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अफ्रीकी देश केप वर्डे (Cape Verde) में भी कई जगह मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से सरकार ने सोमवार को साओ विसेंट और सैंटो एंटाओ द्वीपों पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। ये दोनों द्वीप ही मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं।
मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से केप वर्डे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सातों मौतें साओ विसेंट में हुई। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है।
मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से साओ विसेंट और सैंटो एंटाओ द्वीपों पर कई लोग लापता भी हो गए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है
राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा के अध्यक्ष ने बताया कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने देश में प्रभावित दोनों द्वीपों में बुनियादी ढांचे घरों और वाहनों को भारी नुकसान पहुँचाया है। खासकर सैंटो एंटाओ में, जहाँ सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।