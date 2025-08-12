केप वर्डे में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर, 7 लोगों की हुई मौत

दुनियाभर में कई देशों में इस समय बारिश, लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। इस कारण कई जगह बाढ़ भी आ रही है और लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अफ्रीकी देश केप वर्डे (Cape Verde) में भी कई जगह मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से सरकार ने सोमवार को साओ विसेंट और सैंटो एंटाओ द्वीपों पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। ये दोनों द्वीप ही मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं।