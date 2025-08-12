2,000 टन रेत से तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी, पूरे शहर को दे सकती है गर्मी

क्या आप सोच सकते हैं कि रेत से भी ऐसी बैटरी बनाई जा सकती है जिससे एक पूरे शहर को सर्दियों में गर्म रखा जा सकता है? यह बात पूरी तरह से सच है। फिनलैंड (Finland) के पोरनाइनेन (Pornainen) शहर में ऐसी ही बैटरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी (World's Largest Battery) है। यह 13 मीटर ऊंची और 15 मीटर चौड़ी है। इसमें करीब 2,000 टन पिसा हुआ सोपस्टोन भरा गया है। यानी कि इसे तैयार करने में 2,000 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है।