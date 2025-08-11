श्रीलंकाई सांसद ने लिया भारत का पक्ष, कहा – “इंडिया हमारा सच्चा दोस्त, टैरिफ के खिलाफ उनकी लड़ाई का हमें करना चाहिए सम्मान”

टैरिफ मामले पर भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच चल रही अनबन किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत पर यह कहते हुए 50% टैरिफ लगाया कि भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने की असली वजह है भारत का पाकिस्तान (Pakistan) से हुए सीज़फायर के लिए ट्रंप को क्रेडिट न देना, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति काफी नाराज़ हैं। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया, जो 'मेड इन अमेरिका' हैं। हालांकि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। भारत को कई देशों से इस मामले पर समर्थन मिल रहा है और अब श्रीलंका (Sri Lanka) की संसद में भी एक श्रीलंकाई सांसद ने भारत को समर्थन दिया है।
ट्रंप के टैरिफ पर श्रीलंका की सरकार के कुछ लोगों ने भारत का मज़ाक उड़ाया, तो एक सांसद ने उन्हें करारा जवाब दिया। हर्षा डी सिल्वा (Harsha de Silva) ने श्रीलंकाई संसद में सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "ट्रंप के टैरिफ पर भारत के साहसिक रुख़ का मज़ाक मत बनाओं। उन पर हंसना सही नहीं है। भारत, हमारा सच्चा दोस्त है। हमारे सबसे मुश्किल समय में भारत हमारे साथ खड़ा रहा। हमें टैरिफ के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करना चाहिए, इस पर हंसना नहीं चाहिए। भारत का साहस एशिया को प्रेरित करता है।"
सिल्वा ने संसद में यह भी कहा कि श्रीलंका पर भी टैरिफ लगेगा। सिल्वा के अनुसार श्रीलंका पर 15-20% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। सिल्वा ने देश की संसद में उन लोगों से इस मामले पर बोलने के लिए मना किया है जिन्हें इस मामले में कुछ नहीं पता।