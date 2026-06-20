Cuba: 70 साल बाद बदला क्यूबा का आर्थिक मॉडल, कम्युनिस्ट देश ने खोले बाजार के दरवाजे

Cuba Opens Doors for Market: उत्तरी अमरीका में साम्यवादी शासन वाले देश क्यूबा को अमरीकी दबाव के आगे झुकना पड़ा है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। क्यूबा के पीएम मैनुएल मारेरो ने 200 फ्री-मार्केट सुधारों का पैकेज गुरुवार को संसद में पेश किया। जिसे पास भी कर दिया गया है। क्रांति होने के 70 साल बाद अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्यूबा में आया सबसे बड़ा बदलाव है। बताते चलें कि अमरीका ने लगातार क्यूबा पर दबाव बनाया हुआ है। उसके वेनेजुएला से आने वाली तेल की आपूर्ति पर भी नाकेबंदी कर रखी है। इस कारण देश गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। राष्ट्रपति मिगेल डियाज- कैनेल ने इससे पहले कहा था कि अमरीकी दबाव के बीच देश की अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए तुरंत बदलाव जरूरी हैं।