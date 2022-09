Death Of Mahsa Amini In Iran: ईरान में महसा आमिनी की मौत पर फूटा गुस्सा, फूंके कई पुलिस थाने, नौ की मौत

इंटरनेट पर लगाई जा रही रोक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के व्यापक आउटेज, जिनका उपयोग प्रदर्शनकारी असहमति पर सरकार की रोलिंग कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा करने के लिए करते हैं, गुरुवार को भी जारी रहा। अधिकारियों ने बाहरी दुनिया में इंटरनेट की पहुंच को बाधित करने के लिए भी काम कर रही है।महसा अमिनी की मौत पर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानियों ने बुधवार को "लगभग पूर्ण" इंटरनेट ब्लैकआउट का अनुभव किया।

मौत की कारणों की जाँच जारी बता दें कि तेहरान में 22 वर्षीय महिला महसा अमिनी की पिछले हफ्ते पुलिस द्वारा कथित तौर पर "हिजाब से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद मौत हो गयी थी। महिला हिरासत में रहने के दौरान कोमा में चली गई थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि वे मौत के कारणों की जांच शुरू करेंगे।

2019 के बाद से सबसे बड़ा प्रदर्शन वहीं अमिनी की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और 2019 के बाद से ईरान में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया। मालूम हो कि अधिकांश ईरान की कुर्द-आबादी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, लेकिन वर्तमान में कुर्द राजधानी और कम से कम 50 शहरों और कस्बों में फैल गए हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर में, प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन के पास "हम मरेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम ईरान को वापस लाएंगे" के नारे लगाए।

सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ भी आक्रोश इसके अलावा अमिनी के गृह प्रांत कुर्दिस्तान से फैले विद्रोह के कारण राजधानी तेहरान में एक अन्य पुलिस थाने में भी आग लगा दी गई।गौरतलब है कि ईरान के शासकों को 2019 में गैसोलीन की कीमतों में वृद्धि के बाद हुआ विरोध प्रदर्शन याद है जो इस्लामी गणराज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था जिसमें 1,500 लोग मारे गए थे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया।

Unprecedented scenes in Iran: woman sits on top of utility box and cuts her hair in main square in Kerman to protest death of Mahsa Amini after her arrest by the morality police. People clap their hands and chant “Death to the dictator.” #مهسا_امینی pic.twitter.com/2oyuKV80Ac— Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) September 20, 2022

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022