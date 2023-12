गिनी में तेल डिपो पर धमाके से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 23, घायलों की संख्या हुई 241

Submitted by:

Guinea Fuel Depot Explosion And Fire Accident: गिनी की राजधानी कोनाक्री में सोमवार को एक तेल डिपो पर धमाका होने की वजह से आग लगने के हादसे में मरने वालों और घायलों का आंकड़ा बढ़ गया है।

Explosion and fire at fuel depot in Guinea