फिलीपींस में तूफान की डबल मार, अब तक 259 लोगों की मौत

फिलीपींस में फंग-वोंग तूफान ने मचाई तबाही (Photo - Bloomberg)
फिलीपींस (Philippines) में इस महीने लगातार दो शक्तिशाली चक्रवातीय तूफानों ने भारी तबाही मचाई है। पहले कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) ने देश के मध्य क्षेत्रों में कहर बरपाया और उसके बाद फंग-वोंग तूफान (Typhoon Fung-wong) ने देश के उत्तरी इलाकों में हाहाकार मचाया। बैक-टू-बैक दो जानलेवा तूफानों की वजह से फिलीपींस में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि फिलीपींस में इस साल अब तक 21 चक्रवातीय तूफान तबाही मचा चुके हैं।
दोनों तूफानों की वजह से अब तक अब तक 259 लोगों की मौत हो चुकी है। कालमेगी तूफान के कारण 232 लोगों की जान चली गई और फिर फंग-वोंग की वजह से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद ने इस बारे में आज, बुधवार, 12 नवंबर को जानकारी दी। ये मौतें इन तूफानों की वजह से आई मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण हुई।
फिलीपींस में इन दोनों तूफानों की वजह से 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है। इन लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रहा है।
दोनों तूफानों की वजह से फिलीपींस में कई घर तबाह हो गए हैं। अरबों का नुकसान हुआ है। बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों को नुकसान हुआ और कई पशु भी मारे गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कई जगह अभी भी लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हैं।
