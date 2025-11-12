फिलीपींस में तूफान की डबल मार, अब तक 259 लोगों की मौत

दोनों तूफानों की वजह से अब तक अब तक 259 लोगों की मौत हो चुकी है। कालमेगी तूफान के कारण 232 लोगों की जान चली गई और फिर फंग-वोंग की वजह से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद ने इस बारे में आज, बुधवार, 12 नवंबर को जानकारी दी। ये मौतें इन तूफानों की वजह से आई मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण हुई।