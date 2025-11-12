Patrika LogoSwitch to English

फिलीपींस में तूफान की डबल मार, अब तक 259 लोगों की मौत

Double Typhoons In Philippines: फिलीपींस में पहले कालमेगी तूफान ने तबाही मचाई और फिर फंग-वोंग तूफान ने। एक के बाद एक तूफानों की वजह से फिलीपींस को डबल मार झेलनी पड़ी और इस वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 12, 2025

Typhoon Fung-wong causes destruction in Philippines

फिलीपींस में फंग-वोंग तूफान ने मचाई तबाही (Photo - Bloomberg)

फिलीपींस (Philippines) में इस महीने लगातार दो शक्तिशाली चक्रवातीय तूफानों ने भारी तबाही मचाई है। पहले कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) ने देश के मध्य क्षेत्रों में कहर बरपाया और उसके बाद फंग-वोंग तूफान (Typhoon Fung-wong) ने देश के उत्तरी इलाकों में हाहाकार मचाया। बैक-टू-बैक दो जानलेवा तूफानों की वजह से फिलीपींस में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि फिलीपींस में इस साल अब तक 21 चक्रवातीय तूफान तबाही मचा चुके हैं।

अब तक 259 लोगों की मौत

दोनों तूफानों की वजह से अब तक अब तक 259 लोगों की मौत हो चुकी है। कालमेगी तूफान के कारण 232 लोगों की जान चली गई और फिर फंग-वोंग की वजह से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद ने इस बारे में आज, बुधवार, 12 नवंबर को जानकारी दी। ये मौतें इन तूफानों की वजह से आई मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण हुई।

100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता

फिलीपींस में इन दोनों तूफानों की वजह से 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है। इन लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रहा है।

कई घर तबाह, हुआ अरबों का नुकसान

दोनों तूफानों की वजह से फिलीपींस में कई घर तबाह हो गए हैं। अरबों का नुकसान हुआ है। बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों को नुकसान हुआ और कई पशु भी मारे गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कई जगह अभी भी लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हैं।

