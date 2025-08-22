पाकिस्तान में मानसून ने मचाई तबाही, अब तक 771 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) के इस बार भी मानसून (Monsoon) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आफ़त के रूप में बरस रही बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों के हाल बेहाल हैं। बारिश का सबसे बुरा असर देश के उत्तरपश्चिमी इलाकों पर पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में मानसून ने तबाही मचा दी है और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में मानसून का सबसे बुरा असर इसी प्रांत पर पड़ा है। मानसून के इस सीज़न में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामलों से भी हाहाकार मचा हुआ है।