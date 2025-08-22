पाकिस्तान में मानसून ने मचाई तबाही, अब तक 771 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) के इस बार भी मानसून (Monsoon) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आफ़त के रूप में बरस रही बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों के हाल बेहाल हैं। बारिश का सबसे बुरा असर देश के उत्तरपश्चिमी इलाकों पर पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में मानसून ने तबाही मचा दी है और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में मानसून का सबसे बुरा असर इसी प्रांत पर पड़ा है। मानसून के इस सीज़न में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामलों से भी हाहाकार मचा हुआ है।
पाकिस्तान में मानसून की बारिश और उसकी वजह से आई बाढ़ की वजह से अब तक 771 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा 26 जून से अब तक का है। पाकिस्तान की सरकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने इस बारे में जानकारी दी है। मरने वालों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका भी बनी हुई है।
पाकिस्तान में मानसून की मार के चलते अब तक 993 लोग घायल हो चुके हैं। यह आंकड़ा भी 26 जून से अब तक का है और एनडीएमए द्वारा शेयर किया गया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के समन्वयक इख्तियार वली खान ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि देश में मानसून की वजह से मरने वालों की संख्या 1,000 से ज़्यादा भी पहुंच सकती है। यह देशभर के लिए चिंता की बात है।
मानसून की बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक देश में कई घर और इमारतें तबाह हो चुकी हैं। कई जगह सड़कों में गड्ढे हो गए, कई व्हीकल्स बह गए, उड़ानें, रेलवे और सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस आपदा की वजह से विस्थापित हो गए हैं।