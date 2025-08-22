गाज़ा में युद्ध खत्म करने की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए इज़रायल तैयार, नेतन्याहू ने दिया ग्रीन सिग्नल

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध की वजह से अब तक 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अब इज़रायली सरकार ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने का भी फैसला ले लिया है और इसके लिए तैयारियाँ भी शुरू की जा चुकी है। 60 हज़ार रिज़र्व सैनिकों को इसके लिए बुलाया गया है। इज़रायल के इस फैसले से जहाँ फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है, तो वहीं दुनियाभर के कई देश इस फैसले को गलत बता रहे हैं और युद्ध-विराम की मांग कर रहे हैं। युद्ध-विराम के विषय में अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक बड़ी बात कही है।