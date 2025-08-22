Patrika LogoSwitch to English

गाज़ा में युद्ध खत्म करने की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए इज़रायल तैयार, नेतन्याहू ने दिया ग्रीन सिग्नल

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच गाज़ा में चल रहे युद्ध के खत्म होने के बारे में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा अपडेट दिया है। क्या कहा इज़रायली पीएम ने? आइए जानते हैं।

Aug 22, 2025

Benjamin Netanyahu (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध की वजह से अब तक 61 हज़ार से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अब इज़रायली सरकार ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने का भी फैसला ले लिया है और इसके लिए तैयारियाँ भी शुरू की जा चुकी है। 60 हज़ार रिज़र्व सैनिकों को इसके लिए बुलाया गया है। इज़रायल के इस फैसले से जहाँ फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है, तो वहीं दुनियाभर के कई देश इस फैसले को गलत बता रहे हैं और युद्ध-विराम की मांग कर रहे हैं। युद्ध-विराम के विषय में अब इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक बड़ी बात कही है।

युद्ध खत्म करने की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए इज़रायल तैयार

इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में कहा कि इज़रायल, गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और लगभग दो साल पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए तुरंत वार्ता फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि इज़रायल की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो यह बातचीत इज़रायल को स्वीकार्य शर्तों पर होगी।

मध्यस्थों की कोशिशें जारी

इज़रायल और हमास के बीच युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थों कतर (Qatar) और मिस्र (Egypt) की कोशिशें जारी हैं। दोनों देश शुरू से ही इस युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के बीच शांति के पक्ष में रहे हैं।

गाज़ा सिटी पर कब्ज़े का प्लान बरकरार

भले ही इज़रायल एक बार फिर से युद्ध-विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गाज़ा सिटी पर कब्ज़े का उसका प्लान टल गया है। वो प्लान अभी भी बरकरार है और जल्द ही इज़रायल की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। गाज़ा सिटी के आसपास इज़रायली टैंक्स भी बढ़ रहे हैं और खतरे को देखते हुए हज़ारों फिलिस्तीनी गाज़ा सिटी छोड़ चुके हैं और अभी और लोग भी गाज़ा सिटी छोड़ने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि जो भी गाज़ा सिटी छोड़ना चाहता है, उसे सुरक्षित निकलने का मौका दिया जाएगा।

