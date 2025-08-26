गाज़ा के अस्पताल पर हमले में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 20, इज़रायल ने जताया गलती के लिए खेद

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच जंग जारी है। इज़रायली सेना जल्द ही गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की कार्रवाई शुरू कर देगी, जिसके डर से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी, गाज़ा सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं गाज़ा पर इज़रायली हमलों का सिलसिला भी जारी है। सोमवार को इज़रायली सेना ने दक्षिणी गाज़ा में नासेर अस्पताल पर दो हवाई हमले किए, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ।