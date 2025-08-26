Patrika LogoSwitch to English

गाज़ा के अस्पताल पर हमले में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 20, इज़रायल ने जताया गलती के लिए खेद

Israel-Hamas War: इज़रायली सेना के नासेर अस्पताल पर किए गए हमले में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। हालांकि अब इस मामले पर इज़रायल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है और नेतन्याहू के ऑफिस द्वारा जारी किए गए बयान में इस हमले को एक गलती बताया गया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 26, 2025

Israeli army strikes Nasser hospital
Israeli army strikes Nasser hospital (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच जंग जारी है। इज़रायली सेना जल्द ही गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की कार्रवाई शुरू कर देगी, जिसके डर से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी, गाज़ा सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं गाज़ा पर इज़रायली हमलों का सिलसिला भी जारी है। सोमवार को इज़रायली सेना ने दक्षिणी गाज़ा में नासेर अस्पताल पर दो हवाई हमले किए, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ।

मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 20

दक्षिणी गाज़ा में नासेर अस्पताल पर हुए इज़रायली हवाई हमले में पहले मरने वालों की संख्या 15 बताई जा रही थी, लेकिन अब मृतकों का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। इनमें 5 पत्रकार भी शामिल हैं। गाज़ा सिविल डिफेंस एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी।

घायलों का चल रहा है इलाज

नासेर अस्पताल पर हुए इज़रायली हवाई हमले में कई लोग घायल भी हो गए। उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ घायलों को ज़्यादा चोट नहीं आई, तो कुछ घंटे बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

इज़रायल ने जताया गलती के लिए खेद

दक्षिणी गाज़ा के नासेर अस्पताल पर हमले के लिए इज़रायल ने खेद जताया है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने सेना के इस हमले को एक गलती बताते हुए सैन्य जांच की घोषणा की है।

गलती या सोची-समझी साजिश?

इज़रायली सरकार ने भले ही नासेर अस्पताल पर हुए इस हवाई हमले को एक गलती बताते हुए खेद जता दिया है और सैन्य जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और फिलिस्तीनी अधिकारी ऐसा नहीं मानते। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और फिलिस्तीनी अधिकारी कह रहे हैं कि इज़रायली सेना ने यह हमला सोची-समझी साजिश के तहत जानबूझकर किया है।

ईरान ने भी की हमले की निंदा

ईरान (Iran) ने भी इज़रायल के इस हमले की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गाज़ा में नासेर अस्पताल पर इज़रायली सेना के हमले को क्रूर बताते हुए मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध करार दिया है।

