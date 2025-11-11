Delhi Blast: पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, फाइटर जेट्स कर रहे गश्त, कई देशों ने जारी की एडवाइजरी

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। कल शाम 6.52 बजे करीब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक चलती कार में यह धमाका हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक इस घटना में 8 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इस धमाके के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हरकत में आ गया है। पाकिस्तान ने इस धमाके से घबरा कर अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तानी वायु सेना के फाइटर जेट्स ने पेट्रोलिंग शुरु कर दी है। खबरों के अनुसार, दिल्ली हादसे के बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं ने एक इमरजेंसी बैठक भी ली है। पीएम शहबाज शरीफ ने भी NSA और DG ISI के साथ देर रात तक इस मुद्दे पर चर्चा की है।