Delhi Blast: पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, फाइटर जेट्स कर रहे गश्त, कई देशों ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में हुए धमाके के पाकिस्तान ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तानी वायु सेना के फाइटर जेट्स को पेट्रोलिंग करते हुए भी देखा गया है। इसके साथ ही कई देशों ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है।

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Nov 11, 2025

Delhi Blast

दिल्ली में कार में विस्फोट (PHoto-IANS)

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। कल शाम 6.52 बजे करीब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक चलती कार में यह धमाका हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक इस घटना में 8 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इस धमाके के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हरकत में आ गया है। पाकिस्तान ने इस धमाके से घबरा कर अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाकिस्तानी वायु सेना के फाइटर जेट्स ने पेट्रोलिंग शुरु कर दी है। खबरों के अनुसार, दिल्ली हादसे के बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं ने एक इमरजेंसी बैठक भी ली है। पीएम शहबाज शरीफ ने भी NSA और DG ISI के साथ देर रात तक इस मुद्दे पर चर्चा की है।

ऑपरेशन सिंदूर से डरा हुआ पाकिस्तान

पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऐसे में अब जब भारत में फिर से मासूम नागरिकों पर हमला किया गया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में सरकार क्या करने वाली है इस बात की चिंता पड़ोसी देश को सता रही है। इसी डर से पाकिस्तान बौखला गया है और अपनी सुरक्षा के इंतजाम मजबूत कर रहा है। भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता देख दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

अमेरिकी और ब्रिटेन के दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

अमेरिकी दूतावास ने भारत में मौजूद अपने लोगों से लाल किले के आसपास और अन्य भीड़-भाड़ वाले पर्यटक स्थलों से दूरी बनाए रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने भी चेतावनी जारी करते हुए अपने नागरिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी है। ब्रिटिश सरकार ने अपने लोगों को जम्मू-कश्मीर और मणिपुर राज्य में न जाने की एडवाइजरी जारी की है।

फ्रांसीसी सरकार ने शुरु किया पोर्टल

इसके अलावा फ्रांसीसी दूतावास ने भी राजधामी में मौजूद अपने नागरिकों को अलर्ट पर रहते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों और दुर्घटना स्थल से दूरी बनाने को कहा है। फ्रांसीसी सरकार ने ‘फिल द आरियान’ नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है और भारत में मौजूद अपने नागरिकों से इसे भरने को कहा है ताकि किसी भी तरह की आपातकालिन स्थिती में उन तक सुरक्षा पहुंचाई जा सके।

ईरान और मिस्र दूतावास ने जताई संवेदना

ईरान और मिस्र के दूतावास ने इस हमले पर संवेदना जाहिर की है। ईरानी दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ईरान के दूतावास को दिल्ली धमाके में मारे गए और घायल हुए भारतीय नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना है। हम भारत सरकार और भारतीय जनता के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। मिस्र दूतावास ने भी मामले पर बयान जारी करते हुए इस घटना पर दुख जताया है और घटना से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मिस्र दूतावास का कहना है कि वह इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार और यहां के नागरिकों के साथ खड़े है। कनाड़ा सरकार ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है।

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

11 Nov 2025 10:11 am

Published on:

11 Nov 2025 10:05 am

Hindi News / World / Delhi Blast: पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, फाइटर जेट्स कर रहे गश्त, कई देशों ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके में कहां तक पहुंची जांच? आ गया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

विदेश

दिल्ली ब्लास्ट

