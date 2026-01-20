ट्रंप की धमकियों का नहीं हुआ असर, नाइजीरिया में चर्चों से 163 ईसाई हुए किडनैप

नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से के लिए क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के हेड रेवरेंड जोसेफ हयाब (Joseph Hayab) ने सोमवार को बताया कि हमलावर बड़ी संख्या में आए और कजुरू (Kajuru) जिले के कुर्मिन वाली (Kurmin Wali) गाँव में रविवार की प्रार्थना के दौरान दो चर्चों पर हमला किया। हमलावरों ने चर्चों के प्रवेशद्वार को ब्लॉक कर दिया और ईसाई श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया। उन्होंने 172 लोगों को किडनैप किया था, लेकिन उनमें से 9 किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। इसके बाद हमलावर 163 लोगों को अपने साथ जंगल में ले गए। फिलहाल यह नहीं पता चला है कि हमलावर आतंकी थे या गैंगस्टर्स।