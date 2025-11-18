बांग्लादेश की राजधानी बनी ‘मर्डर कैपिटल’, हर महीने यहां होती हैं औसत 20 हत्याएं

ढाका में लगातार हो रही हैं'हत्याएं। (फोटो: एनआई जनरेटेड.)
Dhaka Murder Capital: बांग्लादेश की राजधानी ढाका अब 'मर्डर कैपिटल' (Dhaka Murder Capital) के नाम से बदनाम हो रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के आंकड़ों से यह बात साफ है कि पिछले 10 महीनों के दौरान यहां कम से कम 198 हत्याएं (Dhaka murders 2025) हो चुकी हैं। औसतन हर महीने 20 के करीब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। DMP के डिप्टी कमिश्नर तालेबुर रहमान ने कहा है कि शहर की बड़ी आबादी और सामाजिक-आर्थिक हालात के मद्देनजर यह संख्या 'सहन करने लायक' है। लेकिन हाल की घटनाओं के बाद जनता में डर का माहौल है। ये हत्याएं परिवारिक झगड़ों, पुरानी दुश्मनी, दबदबा जमाने की कोशिशों और यहां तक कि नवजात शिशुओं की लाश मिलने से जुड़ी हुई हैं। DMP का दावा है कि ज्यादातर मामलों का पर्दाफाश हो गया है और अपराधी कानून के कठघरे में (Bangladesh crime rate) खड़े हो चुके हैं। रहमान ने कहा, "हम लगभग सभी केसों के पीछे की वजहें ढूंढ लेते हैं और दोषियों को पकड़ लेते हैं।" लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते -ढाका की सड़कों पर हिंसा का साया गहरा रहा है।
पिछले आठ दिनों के दौरान ही ढाका में तीन हत्याएं हुईं। इनमें एक वांछित अपराधी और जातीयताबादी जूबो दल के एक नेता शामिल हैं। सभी मामलों में अवैध हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। कल रात पल्लबी इलाके में जूबो दल के पल्लबी थाना इकाई के सदस्य सचिव गोलाम किब्रिया को गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि हमलावरों की तलाश तेज है और हथियारों की जांच चल रही है। एक अधिकारी ने बताया, "यह सुनियोजित हमला लगता है, पूरी टीम लगी हुई है।"
|तारीख
|स्थान
|पीड़ित का नाम
|विवरण
|जनवरी 10, 2025
|एलीफेंट रोड, मल्टीप्लान सेंटर
|एहतेशामुल हक और वहिदुल हसन दीपू
|गैंग के 10-12 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, एक्सटॉर्शन डिमांड पर। एक घायल, दूसरा गंभीर। न्यू मार्केट PS में केस।
|जनवरी 20, 2025
|पल्लबी
|मंजूरुल इस्लाम (बाबू)
|कुल्हाड़ी से हत्या, पुरानी दुश्मनी का शक। पल्लबी PS जांच।
|अप्रैल 5, 2025
|ईस्टर्न एवेन्यू, 1100 ब्लॉक
|डिकार्लो डिकरसन
|गोली मार हत्या, गैंग फाइट में। स्थानीय अपराधी गिरोह का मामला।
|अप्रैल 6, 2025
|डिक्स स्ट्रीट, 4200 ब्लॉक
|दा'सीन मैकॉल
|शूटआउट में मौत, ड्रग डील विवाद। DMP ने 2 गिरफ्तार।
|अप्रैल 19, 2025
|ढाका (सामान्य)
|हिंदू लीडर (अनाम)
|हत्या, सांप्रदायिक तनाव का आरोप। इंडिया ने निंदा की।
|अप्रैल 20, 2025
|ढाका एयरपोर्ट
|नुसरत फारिया (अभिनेत्री से जुड़ा)
|एटेम्प्टेड मर्डर केस, राजनीतिक कनेक्शन। शकीब अल हसन नामित।
|मई 20, 2025
|26वीं स्ट्रीट, 800 ब्लॉक
|कियन-वेन मैग्रूडर
|गोली मार हत्या, रोड रेज। 3 संदिग्ध फरार।
|मई 20, 2025
|3rd प्लेस, 1000 ब्लॉक
|डोमिनिक डिंगल
|चाकूबाजी, परिवारिक झगड़ा। बेथलेहम PS में केस।
|मई 25, 2025
|पाटेंगा
|एम. अकबर (ढाकैया अकबर)
|ब्रॉड डेलाइट शूटिंग, क्रिमिनल रिवेंज। CMCH में मौत।
|जुलाई 20, 2025
|बी स्ट्रीट, 4600 ब्लॉक
|चार्ल्स ग्रेंजर
|एक्सटॉर्शन पर हमला, ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर हत्या। ओल्ड ढाका कनेक्शन।
|अगस्त 26, 2025
|अनाकॉस्टिया रोड, 300 ब्लॉक
|फ्रैंक मोहदीजोम
|गैंग वॉर में गोली, हजारीबाग इलाका। कैप्टन इमॉन का शक।
|सितंबर 20, 2024 (2025 कनेक्शन)
|रायेरबाजार
|दो युवक (अनाम)
|होलसेल शॉप के सामने कुल्हाड़ी से हत्या, पिची हेलाल vs इमॉन गैंग।
|अक्टूबर 12, 2025
|9वीं स्ट्रीट, 3800 ब्लॉक
|साइमन गेटाचेव
|ड्रग डील में शूटआउट। DMP ने मोटिव अनक्लोज्ड।
|नवंबर 10, 2025
|पुरबो जुराइन
|एमडी. जाकिर हुसैन
|गोली मार हत्या, दुश्मनी। कादमтали PS केस।
|नवंबर 11, 2025
|चट्टोग्राम (ढाका लिंक)
|छोटो सज्जाद
|डबल मर्डर, गिरोह संघर्ष। तामन्ना का सोशल मीडिया थ्रेट।
|नवंबर 17, 2025
|शनिर अखरा
|मेडिसिन ट्रेडर (अनाम)
|चोर ने चाकू मार हत्या। DMP जांच।
|नवंबर 18, 2025
|जत्राबाड़ी
|मोहिबुल्लाह
|बेटे-बेटी ने पिता की हत्या, नदी में शव फेंका। गिरफ्तार।
|नवंबर 18, 2025
|हबीगंज (ढाका कनेक्शन)
|20 वर्षीय युवक (अनाम)
|पिता की हत्या कर नदी में फेंका। DMP रेमांड।
|नवंबर 18, 2025
|पल्लबी
|गोलाम किब्रिया (जूबो दल लीडर)
|गोली मार हत्या, राजनीतिक रिवेंज। DMP जांच जारी।
|नवंबर 18, 2025
|ओल्ड ढाका
|लाल चंद (सोहाग)
|एक्सटॉर्शन पर ईंट-पत्थर से कुचल कर हत्या। पब्लिक आउटरेज।
नीचे DMP और पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अक्टूबर 2025 तक ढाका में दर्ज हत्या के मामलों की सूची दी गई है। ये आंकड़े राष्ट्रीय ट्रेंड से भी ज्यादा चिंताजनक हैं:
यह चार्ट दिखाता है कि शुरुआती महीनों में संख्या बढ़ती गई, लेकिन बाद में औसत 20 पर स्थिर हुई। कुल 198 मामलों में से ज्यादातर का समाधान DMP ने कर लिया।
ढाका की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने अपराध को हवा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी दुश्मनियां और गैंग वॉर मुख्य वजहें हैं। एक सर्वे में 60% निवासियों ने कहा कि रात में सड़कों पर निकलना खतरनाक हो गया है। DMP ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है, लेकिन संसाधनों की कमी बाधा। पिछले साल की तुलना में 2025 में हत्याएं 25% बढ़ीं। राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी-जून में 1,933 मामले दर्ज हुए, जिनमें ढाका का बड़ा हिस्सा है। महिलाओं और बच्चों पर हिंसा भी चिंता का विषय। सरकार ने कानून सख्त करने का वादा किया, लेकिन अमल धीमा।
सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। #DhakaMurderCapital ट्रेंड कर रहा, जहां यूजर्स लिख रहे — "हर महीने 20 लाशें, और पुलिस कहती है 'सहन लायक'! क्या मजाक है?" कई ने DMP की आलोचना की, कहा कि आंकड़े तो कम बताए जाते हैं। युवा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध जुलूस निकाले, मांग की कड़ी कार्रवाई की।
DMP ने विशेष टास्क फोर्स गठित की है। अगले हफ्ते किब्रिया हत्याकांड में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सरकार ने अवैध हथियारों पर छापेमारी तेज करने का ऐलान किया है। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं — बिना सामाजिक सुधार के अपराध नहीं रुकेगा। राजनीतिक उथल-पुथल के बाद गैंग्स सक्रिय हो गए। जूबो दल जैसे संगठनों में घुसपैठ बढ़ी है। आर्थिक मंदी ने युवाओं को अपराध की ओर धकेला है। दक्षिण एशिया में ढाका का अपराध दर अब कोलकाता से ऊपर है। अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है, जैसे CCTV नेटवर्क बढ़ाना।
