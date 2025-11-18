बांग्लादेश की राजधानी बनी ‘मर्डर कैपिटल’, हर महीने यहां होती हैं औसत 20 हत्याएं

जनवरी 10, 2025 एलीफेंट रोड, मल्टीप्लान सेंटर एहतेशामुल हक और वहिदुल हसन दीपू गैंग के 10-12 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, एक्सटॉर्शन डिमांड पर। एक घायल, दूसरा गंभीर। न्यू मार्केट PS में केस।

जनवरी 20, 2025 पल्लबी मंजूरुल इस्लाम (बाबू) कुल्हाड़ी से हत्या, पुरानी दुश्मनी का शक। पल्लबी PS जांच।

अप्रैल 5, 2025 ईस्टर्न एवेन्यू, 1100 ब्लॉक डिकार्लो डिकरसन गोली मार हत्या, गैंग फाइट में। स्थानीय अपराधी गिरोह का मामला।

अप्रैल 6, 2025 डिक्स स्ट्रीट, 4200 ब्लॉक दा'सीन मैकॉल शूटआउट में मौत, ड्रग डील विवाद। DMP ने 2 गिरफ्तार।

अप्रैल 19, 2025 ढाका (सामान्य) हिंदू लीडर (अनाम) हत्या, सांप्रदायिक तनाव का आरोप। इंडिया ने निंदा की।

अप्रैल 20, 2025 ढाका एयरपोर्ट नुसरत फारिया (अभिनेत्री से जुड़ा) एटेम्प्टेड मर्डर केस, राजनीतिक कनेक्शन। शकीब अल हसन नामित।

मई 20, 2025 26वीं स्ट्रीट, 800 ब्लॉक कियन-वेन मैग्रूडर गोली मार हत्या, रोड रेज। 3 संदिग्ध फरार।

मई 20, 2025 3rd प्लेस, 1000 ब्लॉक डोमिनिक डिंगल चाकूबाजी, परिवारिक झगड़ा। बेथलेहम PS में केस।

मई 25, 2025 पाटेंगा एम. अकबर (ढाकैया अकबर) ब्रॉड डेलाइट शूटिंग, क्रिमिनल रिवेंज। CMCH में मौत।

जुलाई 20, 2025 बी स्ट्रीट, 4600 ब्लॉक चार्ल्स ग्रेंजर एक्सटॉर्शन पर हमला, ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर हत्या। ओल्ड ढाका कनेक्शन।

अगस्त 26, 2025 अनाकॉस्टिया रोड, 300 ब्लॉक फ्रैंक मोहदीजोम गैंग वॉर में गोली, हजारीबाग इलाका। कैप्टन इमॉन का शक।

सितंबर 20, 2024 (2025 कनेक्शन) रायेरबाजार दो युवक (अनाम) होलसेल शॉप के सामने कुल्हाड़ी से हत्या, पिची हेलाल vs इमॉन गैंग।

अक्टूबर 12, 2025 9वीं स्ट्रीट, 3800 ब्लॉक साइमन गेटाचेव ड्रग डील में शूटआउट। DMP ने मोटिव अनक्लोज्ड।

नवंबर 10, 2025 पुरबो जुराइन एमडी. जाकिर हुसैन गोली मार हत्या, दुश्मनी। कादमтали PS केस।

नवंबर 11, 2025 चट्टोग्राम (ढाका लिंक) छोटो सज्जाद डबल मर्डर, गिरोह संघर्ष। तामन्ना का सोशल मीडिया थ्रेट।

नवंबर 17, 2025 शनिर अखरा मेडिसिन ट्रेडर (अनाम) चोर ने चाकू मार हत्या। DMP जांच।

नवंबर 18, 2025 जत्राबाड़ी मोहिबुल्लाह बेटे-बेटी ने पिता की हत्या, नदी में शव फेंका। गिरफ्तार।

नवंबर 18, 2025 हबीगंज (ढाका कनेक्शन) 20 वर्षीय युवक (अनाम) पिता की हत्या कर नदी में फेंका। DMP रेमांड।

नवंबर 18, 2025 पल्लबी गोलाम किब्रिया (जूबो दल लीडर) गोली मार हत्या, राजनीतिक रिवेंज। DMP जांच जारी।