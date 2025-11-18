Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश की राजधानी बनी ‘मर्डर कैपिटल’, हर महीने यहां होती हैं औसत 20 हत्याएं

Dhaka Murder Capital: ढाका में पिछले 10 महीनों के दौरान 198 हत्याएं हुई हैं, इनमें औसतन 20 हत्याएं प्रति माह हो रही हैंं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 18, 2025

Dhaka Murder Capital

ढाका में लगातार हो रही हैं'हत्याएं। (फोटो: एनआई जनरेटेड.)

Dhaka Murder Capital: बांग्लादेश की राजधानी ढाका अब 'मर्डर कैपिटल' (Dhaka Murder Capital) के नाम से बदनाम हो रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के आंकड़ों से यह बात साफ है कि पिछले 10 महीनों के दौरान यहां कम से कम 198 हत्याएं (Dhaka murders 2025) हो चुकी हैं। औसतन हर महीने 20 के करीब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। DMP के डिप्टी कमिश्नर तालेबुर रहमान ने कहा है कि शहर की बड़ी आबादी और सामाजिक-आर्थिक हालात के मद्देनजर यह संख्या 'सहन करने लायक' है। लेकिन हाल की घटनाओं के बाद जनता में डर का माहौल है। ये हत्याएं परिवारिक झगड़ों, पुरानी दुश्मनी, दबदबा जमाने की कोशिशों और यहां तक कि नवजात शिशुओं की लाश मिलने से जुड़ी हुई हैं। DMP का दावा है कि ज्यादातर मामलों का पर्दाफाश हो गया है और अपराधी कानून के कठघरे में (Bangladesh crime rate) खड़े हो चुके हैं। रहमान ने कहा, "हम लगभग सभी केसों के पीछे की वजहें ढूंढ लेते हैं और दोषियों को पकड़ लेते हैं।" लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते -ढाका की सड़कों पर हिंसा का साया गहरा रहा है।

आठ दिनों के दौरान ही ढाका में तीन हत्याएं हुईं

पिछले आठ दिनों के दौरान ही ढाका में तीन हत्याएं हुईं। इनमें एक वांछित अपराधी और जातीयताबादी जूबो दल के एक नेता शामिल हैं। सभी मामलों में अवैध हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। कल रात पल्लबी इलाके में जूबो दल के पल्लबी थाना इकाई के सदस्य सचिव गोलाम किब्रिया को गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि हमलावरों की तलाश तेज है और हथियारों की जांच चल रही है। एक अधिकारी ने बताया, "यह सुनियोजित हमला लगता है, पूरी टीम लगी हुई है।"

ये 20 हत्याएं कब कहां हुई तारीखवार ब्यौरा (जनवरी-नवंबर 2025)

तारीखस्थानपीड़ित का नामविवरण
जनवरी 10, 2025एलीफेंट रोड, मल्टीप्लान सेंटरएहतेशामुल हक और वहिदुल हसन दीपूगैंग के 10-12 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, एक्सटॉर्शन डिमांड पर। एक घायल, दूसरा गंभीर। न्यू मार्केट PS में केस।
जनवरी 20, 2025पल्लबीमंजूरुल इस्लाम (बाबू)कुल्हाड़ी से हत्या, पुरानी दुश्मनी का शक। पल्लबी PS जांच।
अप्रैल 5, 2025ईस्टर्न एवेन्यू, 1100 ब्लॉकडिकार्लो डिकरसनगोली मार हत्या, गैंग फाइट में। स्थानीय अपराधी गिरोह का मामला।
अप्रैल 6, 2025डिक्स स्ट्रीट, 4200 ब्लॉकदा'सीन मैकॉलशूटआउट में मौत, ड्रग डील विवाद। DMP ने 2 गिरफ्तार।
अप्रैल 19, 2025ढाका (सामान्य)हिंदू लीडर (अनाम)हत्या, सांप्रदायिक तनाव का आरोप। इंडिया ने निंदा की।
अप्रैल 20, 2025ढाका एयरपोर्टनुसरत फारिया (अभिनेत्री से जुड़ा)एटेम्प्टेड मर्डर केस, राजनीतिक कनेक्शन। शकीब अल हसन नामित।
मई 20, 202526वीं स्ट्रीट, 800 ब्लॉककियन-वेन मैग्रूडरगोली मार हत्या, रोड रेज। 3 संदिग्ध फरार।
मई 20, 20253rd प्लेस, 1000 ब्लॉकडोमिनिक डिंगलचाकूबाजी, परिवारिक झगड़ा। बेथलेहम PS में केस।
मई 25, 2025पाटेंगाएम. अकबर (ढाकैया अकबर)ब्रॉड डेलाइट शूटिंग, क्रिमिनल रिवेंज। CMCH में मौत।
जुलाई 20, 2025बी स्ट्रीट, 4600 ब्लॉकचार्ल्स ग्रेंजरएक्सटॉर्शन पर हमला, ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर हत्या। ओल्ड ढाका कनेक्शन।
अगस्त 26, 2025अनाकॉस्टिया रोड, 300 ब्लॉकफ्रैंक मोहदीजोमगैंग वॉर में गोली, हजारीबाग इलाका। कैप्टन इमॉन का शक।
सितंबर 20, 2024 (2025 कनेक्शन)रायेरबाजारदो युवक (अनाम)होलसेल शॉप के सामने कुल्हाड़ी से हत्या, पिची हेलाल vs इमॉन गैंग।
अक्टूबर 12, 20259वीं स्ट्रीट, 3800 ब्लॉकसाइमन गेटाचेवड्रग डील में शूटआउट। DMP ने मोटिव अनक्लोज्ड।
नवंबर 10, 2025पुरबो जुराइनएमडी. जाकिर हुसैनगोली मार हत्या, दुश्मनी। कादमтали PS केस।
नवंबर 11, 2025चट्टोग्राम (ढाका लिंक)छोटो सज्जादडबल मर्डर, गिरोह संघर्ष। तामन्ना का सोशल मीडिया थ्रेट।
नवंबर 17, 2025शनिर अखरामेडिसिन ट्रेडर (अनाम)चोर ने चाकू मार हत्या। DMP जांच।
नवंबर 18, 2025जत्राबाड़ीमोहिबुल्लाहबेटे-बेटी ने पिता की हत्या, नदी में शव फेंका। गिरफ्तार।
नवंबर 18, 2025हबीगंज (ढाका कनेक्शन)20 वर्षीय युवक (अनाम)पिता की हत्या कर नदी में फेंका। DMP रेमांड।
नवंबर 18, 2025पल्लबीगोलाम किब्रिया (जूबो दल लीडर)गोली मार हत्या, राजनीतिक रिवेंज। DMP जांच जारी।
नवंबर 18, 2025ओल्ड ढाकालाल चंद (सोहाग)एक्सटॉर्शन पर ईंट-पत्थर से कुचल कर हत्या। पब्लिक आउटरेज।
(स्रोत: ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस)

ढाका में महीने-दर-महीने हत्याओं का खौफनाक चार्ट (जनवरी-नवंबर 2025)

नीचे DMP और पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अक्टूबर 2025 तक ढाका में दर्ज हत्या के मामलों की सूची दी गई है। ये आंकड़े राष्ट्रीय ट्रेंड से भी ज्यादा चिंताजनक हैं:

यह चार्ट दिखाता है कि शुरुआती महीनों में संख्या बढ़ती गई, लेकिन बाद में औसत 20 पर स्थिर हुई। कुल 198 मामलों में से ज्यादातर का समाधान DMP ने कर लिया।

रात में सड़कों पर निकलना खतरनाक

ढाका की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने अपराध को हवा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी दुश्मनियां और गैंग वॉर मुख्य वजहें हैं। एक सर्वे में 60% निवासियों ने कहा कि रात में सड़कों पर निकलना खतरनाक हो गया है। DMP ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है, लेकिन संसाधनों की कमी बाधा। पिछले साल की तुलना में 2025 में हत्याएं 25% बढ़ीं। राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी-जून में 1,933 मामले दर्ज हुए, जिनमें ढाका का बड़ा हिस्सा है। महिलाओं और बच्चों पर हिंसा भी चिंता का विषय। सरकार ने कानून सख्त करने का वादा किया, लेकिन अमल धीमा।

हत्याओं पर जनता का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। #DhakaMurderCapital ट्रेंड कर रहा, जहां यूजर्स लिख रहे — "हर महीने 20 लाशें, और पुलिस कहती है 'सहन लायक'! क्या मजाक है?" कई ने DMP की आलोचना की, कहा कि आंकड़े तो कम बताए जाते हैं। युवा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध जुलूस निकाले, मांग की कड़ी कार्रवाई की।

अगले हफ्ते किब्रिया हत्याकांड में गिरफ्तारियां हो सकती हैं

DMP ने विशेष टास्क फोर्स गठित की है। अगले हफ्ते किब्रिया हत्याकांड में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सरकार ने अवैध हथियारों पर छापेमारी तेज करने का ऐलान किया है। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं — बिना सामाजिक सुधार के अपराध नहीं रुकेगा। राजनीतिक उथल-पुथल के बाद गैंग्स सक्रिय हो गए। जूबो दल जैसे संगठनों में घुसपैठ बढ़ी है। आर्थिक मंदी ने युवाओं को अपराध की ओर धकेला है। दक्षिण एशिया में ढाका का अपराध दर अब कोलकाता से ऊपर है। अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है, जैसे CCTV नेटवर्क बढ़ाना।

विदेश

Exclusive: सऊदी हादसे में भारतीय उमराह यात्रियों की मौत पर NRI एक्सपर्ट ने खोली पूरी पोल, जानिए सच

Saudi Arabia Umrah Bus Fire
विदेश

शेख हसीना की फांसी सजा पर चीन ने तोड़ी चुप्पी, बांग्लादेश से रिश्तों पर कही बड़ी बात

विदेश

फैसल मुमताज राठौर बने पीओके के 16वें प्रधानमंत्री, पिता भी रह चुके हैं पीएम

faisal
विदेश

Gaza War: हमास ने UN प्रस्ताव को फेल बताया, ट्रंप प्लान पर फिलिस्तीनी मांगों की अनसुनी, सीजफायर में बाधा !

Gaza UN resolution
विदेश

सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान में 15 आतंकियों को किया ढेर

Pakistan soldiers
विदेश
