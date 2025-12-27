बांग्लादेशी सिंगर के इवेंट में कट्टरपंथियों ने मचाया उत्पात, बॉलीवुड में गाना गा चुका है ये कलाकार

इस मामले पर लेखिका तस्लीमा नसरिन ने कहा कि छायानट जैसी सांस्कृतिक संस्था को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगीत, थिएटर, नृत्य और कलाओं को भी अपना दुश्मन मान चुके हैं। अब ये जिहादी गायकों के कार्यक्रम भी नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान का भी शो नहीं होने दिया गया। उन्होंने भी कहा कि वह नहीं चाहते कि बांग्लादेश में संगीत से नफरत करने वाले जिहादियों का कब्जा हो जाए।