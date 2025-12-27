27 दिसंबर 2025,

विदेश

बांग्लादेशी सिंगर के इवेंट में कट्टरपंथियों ने मचाया उत्पात, बॉलीवुड में गाना गा चुका है ये कलाकार

Bangladesh violence: बांग्लादेशी सिंगर के इवेंट में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस पर तस्लीमा नसरीन का भी बयान आया है। जानिए उन्होंने क्या कह दिया...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 27, 2025

Bangladesh violence

बांग्लादेश हिंसा (फोटो- ब्लूमबर्ग)

Bangladesh violence: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद जमकर हिंसा हुई। इसी बीच दो हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई। इसके बाद से बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी के कार्यकर्ता और कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के लोग अब हावी होते हुए दिख रहे हैं।

जेम्स के कार्यक्रम में मचाया उत्पात

बीते दिनों कट्टरपंथी हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश के प्रसिद्ध गायक जेम्स का कार्यक्रम में जमकर उत्पात मचाया। हिंसक भीड़ ने कार्यक्रम में पत्थरबाजी शुरू कर दी और समारोह स्थल को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ गया। इस दौरान वहां मौजूद छात्रों ने उपद्रवियों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। अंत में इवेंट को कैंसल कर दिया गया।

जेम्स बांग्लादेश के मशहूर गायक, गीतकार, गिटारिस्ट और संगीतकार हैं। वह फिल्मों में भी गाने गाते हैं। उनके बैंड का नाम नगर बॉल है।उन्होंने बॉलीवुड में भी गाना गाया है। इनमें गैंगस्टर का 'भीगी-भीगी', लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म का 'अलविदा' गीत शामिल है।

कट्टरपंथियों को अब कला से भी दुश्मनी हो गई है

इस मामले पर लेखिका तस्लीमा नसरिन ने कहा कि छायानट जैसी सांस्कृतिक संस्था को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगीत, थिएटर, नृत्य और कलाओं को भी अपना दुश्मन मान चुके हैं। अब ये जिहादी गायकों के कार्यक्रम भी नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान का भी शो नहीं होने दिया गया। उन्होंने भी कहा कि वह नहीं चाहते कि बांग्लादेश में संगीत से नफरत करने वाले जिहादियों का कब्जा हो जाए।

लोगों को जिम्मेदारी से पेश आने की अपील की

हिंसा की खबरों को लेकर युनूस की सरकार ने दावा किया है कि वह लोगों से जिम्मेदारी से पेश आने की अपील कर रही है। साथ ही, देश में कानून-व्यवस्था सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने जनता से गुमराह करने वाले, भड़काने वाले और सांप्रदायिक बयान फैलाने से बचने का अनुरोध किया है। मोहम्मद युनूस की सरकार ने कहा कि हम देश की शांति और स्थिरता को खत्म करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से दबा देंगे।

