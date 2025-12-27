पाकिस्तान में हंगामा! खैबर-पख्तूनख्वा के CM से फिर मारपीट, एक महीने में दूसरी बार पिटे

घटना के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम सोहेल अफरीदी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और माहौल मार्शल लॉ जैसा प्रतीत होता है। आरोप लगाया कि पंजाब में एक “नकली सरकार” PTI को डराने-धमकाने में लगी है। अफरीदी ने दावा किया कि लाहौर पहुंचने के दौरान उनके काफिले को रोका गया, कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई और कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट तक बंद करवा दिए गए।