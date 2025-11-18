डायमंड वर्ल्ड के मालिक पर CID का छापा: 678 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, बिना बिल सोना-हीरा खरीदने का सनसनीखेज आरोप !

Diamond World Money Laundering: बांग्लादेश की सबसे बड़ी ज्वैलरी चेन डायमंड वर्ल्ड के मालिक दिलीप कुमार अग्रवाल (Dilip Agrawal arrested) अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अपराध जांच विभाग (CID) ने उन पर 678 करोड़ टका (लगभग 46,000 करोड़ रुपये) की मनी लॉन्ड्रिंग(Diamond World money laundering) का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने बरसों तक तस्करी का सोना और हीरे बिना किसी वैध कागजात के खरीदे और काला धन सफेद किया। इधर CID की विशेष वित्तीय अपराध इकाई ने पिछले साल सितंबर में ही डायमंड वर्ल्ड (gold diamond smuggling Bangladesh) के बैंक खातों, लेन-देन और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी थी। जांच में जो खुलासा हुआ, वह चौंकाने वाला है। कंपनी ने 2006 से 2024 तक सिर्फ 38.47 करोड़ टका का सोना-हीरा कानूनी तरीके से LC के जरिये आयात किया था। लेकिन इसी दौरान स्थानीय बाजार से उन्होंने 678 करोड़ टका का सोना और हीरे खरीदे -और एक भी वैध बिल या सप्लायर का नाम नहीं दे सके।