दीपावली पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगी छुट्टी, गवर्नर ने राजकीय अवकाश के कानून पर किए हस्ताक्षर

Diwali celebrations (Photo - Washington Post)
हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली (Deepawali/Diwali) को अमेरिका (United States Of America) के राज्य कैलिफोर्निया (California) में आधिकारिक रूप से राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है और इसका कानून भी बन गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम (Gavin Newsom) ने मंगलवार को इस कानून पर हस्ताक्षर करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
दिवाली को कैलिफोर्निया में राजकीय अवकाश घोषित करने का बिल राज्य की सीनेट और असेंबली में पहले ही पास कर दिया गया था। इसे 'एबी 268 बिल' नाम दिया गया है, जिसे पहली बार इसी साल जनवरी में पेश किया गया था और अब यह एक आधिकारिक कानून बन गया है।
दिवाली को कैलिफोर्निया में राजकीय अवकाशों की लिस्ट में शामिल करने से अब राज्य के कम्युनिटी कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों में इस दिन छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के राज्य कर्मचारियों को इस दिन वेतन सहित छुट्टी की सुविधा मिलेगी।
कैलिफोर्निया में दिवाली पर राजकीय अवकाश का कानून 1 जनवरी, 2026 से प्रभाव में आएगा। इससे पहले पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) और कनेक्टिकट (Connecticut) राज्यों में पहले से ही दिवाली का राजकीय अवकाश घोषित किया जा चुका है।
कैलिफोर्निया में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने का कानून बनाने और हिंदुओं के समावेश के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही इस बिल का समर्थन करने के लिए असेंबली सदस्य दर्शना पटेल (Darshana Patel ) और ऐश कालरा (Ash Kalra) का भी नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने कैलिफोर्निया में इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करने और अपने जमीनी स्तर के प्रयासों के माध्यम से व्यापक हिंदू समर्थन प्राप्त करने पर गर्व भी जताया।
