दीपावली पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगी छुट्टी, गवर्नर ने राजकीय अवकाश के कानून पर किए हस्ताक्षर

कैलिफोर्निया में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने का कानून बनाने और हिंदुओं के समावेश के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही इस बिल का समर्थन करने के लिए असेंबली सदस्य दर्शना पटेल (Darshana Patel ) और ऐश कालरा (Ash Kalra) का भी नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने कैलिफोर्निया में इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करने और अपने जमीनी स्तर के प्रयासों के माध्यम से व्यापक हिंदू समर्थन प्राप्त करने पर गर्व भी जताया।