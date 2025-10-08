Patrika LogoSwitch to English

विदेश

दीपावली पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगी छुट्टी, गवर्नर ने राजकीय अवकाश के कानून पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में दीपावली को आधिकारिक रूप से राजकीय अवकाश घोषित करने का कानून बन गया है। राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 08, 2025

Diwali celebrations

Diwali celebrations (Photo - Washington Post)

हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली (Deepawali/Diwali) को अमेरिका (United States Of America) के राज्य कैलिफोर्निया (California) में आधिकारिक रूप से राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है और इसका कानून भी बन गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम (Gavin Newsom) ने मंगलवार को इस कानून पर हस्ताक्षर करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।

सीनेट और असेंबली में पहले ही पास हो चुका था यह बिल

दिवाली को कैलिफोर्निया में राजकीय अवकाश घोषित करने का बिल राज्य की सीनेट और असेंबली में पहले ही पास कर दिया गया था। इसे 'एबी 268 बिल' नाम दिया गया है, जिसे पहली बार इसी साल जनवरी में पेश किया गया था और अब यह एक आधिकारिक कानून बन गया है।

कैसे होगा फायदा?

दिवाली को कैलिफोर्निया में राजकीय अवकाशों की लिस्ट में शामिल करने से अब राज्य के कम्युनिटी कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों में इस दिन छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के राज्य कर्मचारियों को इस दिन वेतन सहित छुट्टी की सुविधा मिलेगी।

कब से प्रभाव में आएगा कानून?

कैलिफोर्निया में दिवाली पर राजकीय अवकाश का कानून 1 जनवरी, 2026 से प्रभाव में आएगा। इससे पहले पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) और कनेक्टिकट (Connecticut) राज्यों में पहले से ही दिवाली का राजकीय अवकाश घोषित किया जा चुका है।

हिंदू समुदाय ने दिया न्यूसम को धन्यवाद

कैलिफोर्निया में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने का कानून बनाने और हिंदुओं के समावेश के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही इस बिल का समर्थन करने के लिए असेंबली सदस्य दर्शना पटेल (Darshana Patel ) और ऐश कालरा (Ash Kalra) का भी नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने कैलिफोर्निया में इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करने और अपने जमीनी स्तर के प्रयासों के माध्यम से व्यापक हिंदू समर्थन प्राप्त करने पर गर्व भी जताया।

संबंधित विषय:

Diwali 2025

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Oct 2025 04:43 pm

Published on:

08 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / World / दीपावली पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगी छुट्टी, गवर्नर ने राजकीय अवकाश के कानून पर किए हस्ताक्षर

