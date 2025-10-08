अमेरिका में दिवाली के दिन रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, जानिए किन-किन देशों में भी होती है छुट्टी

दिवाली (Diwali) का त्योहार नजदीक है। भारत (India) के कई शहरों के बाजारों में चहल-पहल तेज हो गई है। दिवाली की जगमगाहट अब दुनिया में दस्तक देने लगी है। अमेरिका (America) के कैलिफोर्निया में दिवाली के दिन छुट्टी की घोषणा की गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने असेंबली बिल 268 पर साइन करके इसे आधिकारिक तौर पर राज्य की छुट्टियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इस कानून के तहत कैलिफोर्निया के सरकारी कार्यालय, कम्युनिटी कॉलेज और सरकारी स्कूलों में दिवाली की छुट्टी होगी। साथ ही, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में दीवाली के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करने की भी अनुमति दी गई है।