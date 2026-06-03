Karachi University: सैलरी नहीं तो काम नहीं! कुलपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक, परीक्षा का बहिष्कार

Karachi University crisis: पाकिस्तान के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार किया जाने वाला कराची विश्वविद्यालय इस समय एक अभूतपूर्व प्रशासनिक और वित्तीय गतिरोध से जूझ रहा है। विश्वविद्यालय में जारी कराची यूनिवर्सिटी संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालात तब और बिगड़ गए जब यूनिवर्सिटी के संकाय सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए सरकार की ओर से सुझाया गया समझौते का प्रस्ताव भारी बहुमत से नामंजूर कर दिया। शिक्षकों के इस कड़े रुख के कारण कैम्पस में चल रहा परीक्षाओं का बहिष्कार अब भी कायम है, जिसने सीधे तौर पर हजारों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को अधर में लटका दिया है।