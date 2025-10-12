‘हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन डरते भी नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई करेंगे,’ चीन ने इस वजह से ट्रंप को दी धमकी

बता दें ट्रंप ने शुक्रवार देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, "चीन ने व्यापार में असाधारण आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने दुनिया को एक शत्रुतापूर्ण पत्र भेजा है, जिसमें 1 नवंबर 2025 से लगभग हर उत्पाद पर बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लगाने की बात कही गई है। यह नैतिक अपमान है। इसलिए, अमेरिका 1 नवंबर (या चीन के आगे के कदमों के आधार पर पहले) से चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान टैरिफ से अधिक होगा।" ट्रंप ने साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आगामी मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब ऐसी बैठक का कोई कारण नहीं दिखता।"