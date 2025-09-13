ट्रंप ने माना, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंधों में पड़ी दरार

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी तेल तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ट्रंप ने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भारत-पाकिस्तान सीज़फायर के लिए ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया और न ही शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। पीएम मोदी ने कई मौकों पर यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। बाद में पाकिस्तान की तरफ से भी यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि सीज़फायर के लिए उन्होंने अमेरिका से नहीं, भारत से ही संपर्क किया था।