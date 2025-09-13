Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने माना, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंधों में पड़ी दरार

India-US Relations: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी है। अब ट्रंप ने भी यह बात मान ली है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 13, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - IANS)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ समय में दरार पड़ गई है। इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का 'टैरिफ वॉर'। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और इसी वजह से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी है। ट्रंप लगातार भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। टैरिफ के इस मामले में अब ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है।

ट्रंप ने माना, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंधों में पड़ी दरार

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बात सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है भारत पर टैरिफ लगाने से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान इस विषय पर बात करते हुए कहा, "भारत, रूस का सबसे बड़ा ग्राहक (तेल खरीदने के मामले में) है। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ऐसा करना आसान नहीं है। यह एक बड़ी बात है और इस वजह से भारत के साथहमारे संबंधों में दरार पड़ी है।"

कौन है रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक?

ट्रंप ने भले ही भारत को रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। रूस से सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल चीन (China) खरीदता है। हालांकि इसके लिए ट्रंप ने चीन पर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया है।

क्या है असल वजह?

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी तेल तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ट्रंप ने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भारत-पाकिस्तान सीज़फायर के लिए ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया और न ही शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। पीएम मोदी ने कई मौकों पर यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। बाद में पाकिस्तान की तरफ से भी यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि सीज़फायर के लिए उन्होंने अमेरिका से नहीं, भारत से ही संपर्क किया था।

संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप?

भारत और अमेरिका के संबंधों में पड़ी दरार जगजाहिर है। ट्रंप को भी इस बात का पता है। ऐसे में अब लग रहा है कि वह, भारत से संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन में ट्रंप के सुर बदल गए हैं और वह भारत और पीएम मोदी के बारे में बड़ी ही विनम्रता से बात कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने कई मौकों पर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताया है और कहा है कि दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और भारत-अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Published on:

13 Sept 2025 11:38 am

Hindi News / World / ट्रंप ने माना, भारत पर टैरिफ लगाने से संबंधों में पड़ी दरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.