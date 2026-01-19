ट्रंप-खामेनेई में जुबानी जंग, अमेरिका ने ईरान के शासन और दमन पर दिया कड़ा बयान

इसके पहले ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ट्रंप को अपराधी बताते हुए और उन पर ईरान में राजद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, खामेनेई के इस बयान पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा है कि खामेनेई एक देश के नेता के रूप में, वह देश को पूरी तरह से नष्ट करने और अभूतपूर्व स्तर पर हिंसा का इस्तेमाल करने के दोषी हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान के शासक शासन करने के लिए दमन और हिंसा पर निर्भर हैं। ट्रंप ने आगे कहा, नेतृत्व सम्मान के बारे में है, न कि भय और मृत्यु के बारे में।