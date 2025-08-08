ममदानी ने हराम कर दी ट्रंप की नींद, हराने के लिए ले रहे एक्सपर्ट की सलाह

Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race: अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी ( Zohran Mamdai) के बीच ठन गई है। ट्रंप ममदानी को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में भूमिका (Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race0 निभाने के लिए पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क असेंबली सदस्य ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप की रणनीतिक टीम की चिंता बढ़ा दी है। ममदानी की लोकप्रियता और तेज़ प्रचार अभियान ने ट्रंप खेमे को परेशान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप अब खुद रणनीतिक सलाहकारों की मदद ले रहे हैं, ताकि ममदानी का प्रभाव कम किया जा सके और मेयर चुनाव में उनकी पकड़ मज़बूत हो सके।