विदेश

ममदानी ने हराम कर दी ट्रंप की नींद, हराने के लिए ले रहे एक्सपर्ट की सलाह

Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race: अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी ( Zohran Mamdai) के बीच ठन गई है। ट्रंप ममदानी को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर [&hellip;]

भारत

MI Zahir

Aug 08, 2025

Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी। ( फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race: अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी ( Zohran Mamdai) के बीच ठन गई है। ट्रंप ममदानी को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में भूमिका (Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race0 निभाने के लिए पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क असेंबली सदस्य ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप की रणनीतिक टीम की चिंता बढ़ा दी है। ममदानी की लोकप्रियता और तेज़ प्रचार अभियान ने ट्रंप खेमे को परेशान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप अब खुद रणनीतिक सलाहकारों की मदद ले रहे हैं, ताकि ममदानी का प्रभाव कम किया जा सके और मेयर चुनाव में उनकी पकड़ मज़बूत हो सके।

ट्रंप ने क्यूमो को साइलेंट फोन कॉल कर उनसे बात की

रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को साइलेंट फोन कॉल कर उनसे बात की, ताकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को हराया जा सके। ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों और व्यापार जगत के नेताओं से सलाह ली, और जिन लोगों ने उन्हें दिशा‑निर्देश दिए, उनमें पॉल्स्टर मार्क पेन और पूर्व सिटी काउंसिल प्रेसिडेंट एंड्रयू स्टीन शामिल थे—दोनों क्यूमो का समर्थन कर रहे हैं।

ममदानी ने की ट्रंप‑ क्यूमो बातचीत की कड़ी आलोचना

न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक मेयर रेस के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने इस कथित ट्रंप‑ क्यूमो बातचीत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे "डिसक्वालिफाइंग" और "धोखा" करार दिया, यह कहते हुए कि मेयर का काम ट्रंप जैसे व्यक्तित्व को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि शहर वालों की सुरक्षा करना है।

क्यूमो के प्रवक्ता ने हालिया संवाद से इनकार किया

दूसरी ओर, क्यूमो और ट्रंप दोनों ने इस कॉल की बात से इनकार किया है। क्यूमो के प्रवक्ता ने यह बात साफ की कि उनके बीच कोई हालिया संवाद नहीं हुआ, और ट्रंप ने भी कहा कि उन्होंने क्यूमो से इस विषय पर बात नहीं की है।

न्यूयॉर्क के मतदाताओं में अधिक विरोध की लहर पैदा हो सकती है

इधर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप इस रेस में खुल कर शामिल होते हैं, विशेषकर क्यूमो को समर्थन देने के मामले में ,तो यह न्यूयॉर्क के मतदाताओं में और अधिक विरोध की लहर पैदा कर सकता है, जो ममदानी के पक्ष में और मजबूत हो सकती है।

ममदानी का बयान: एक नजर

ममदानी ने कहा,"मेयर का पद ट्रंप का जोकर बनने का नहीं, बल्कि शहर की रक्षा करने का है।" उन्होंने क्यूमो पर ट्रंप के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए यह "डिसक्वालिफाइंग" करार दिया गौरतलब है कि ज़ोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) एक प्रगतिशील (progressive) और समाजवादी सोच रखने वाले अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी पहचान खासतौर पर प्रवासी समुदायों और गरीब तबके के लिए काम करने वाले नेता के रूप में है

ट्रंप से हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई: क्यूमो

क्यूमो ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप से हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई, और अगर ऐसी कोई संपर्क हुई होती, तो वे उसे नहीं स्वीकारते। ध्यान रहे कि एंड्रयू क्यूमो (Andrew Cuomo) डेमोक्रेटिक पार्टी से के प्रमुख अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। वे न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अमेरिका की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं।

ट्रंप-ममदानी टकराव और सुलगते सवाल

क्या ट्रंप किसी उम्मीदवार को खुले तौर पर समर्थन देंगे ?

क्या ममदानी आधिकारिक तौर पर मेयर की रेस में शामिल होंगे ?

इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में तस्वीर साफ करेंगे। ट्रंप की रणनीति और ममदानी का अगला कदम चुनावी राजनीति को दिलचस्प बना सकता है।

इस मामले के कुछ अछूते पहलू

ममदानी एक प्रोग्रेसिव नेता माने जाते हैं और प्रवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।

न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां डेमोक्रेटिक सोच मजबूत है, वहां ट्रंप का हस्तक्षेप कई सवाल पैदा करता है।

अगर ट्रंप ने इस रेस में खुलकर दखल दिया, तो यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक नया सिग्नल हो सकता है।

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

Updated on:

08 Aug 2025 03:56 pm

Published on:

08 Aug 2025 03:55 pm

Hindi News / World / ममदानी ने हराम कर दी ट्रंप की नींद, हराने के लिए ले रहे एक्सपर्ट की सलाह

