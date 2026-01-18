Donald Trump का ‘शांति’ फॉर्मूला: 8,200 करोड़ दो और युद्ध से बचो या रुकवाओ, क्या भारत बनेगा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का हिस्सा ?

Membership: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)अपनी 'अनकन्वेंशनल' यानि लीक से हट कर की जाने वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने वैश्विक युद्धों को समाप्त करने के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल पेश किया है, जिसने दुनिया भर के राजनयिकों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने गाजा, यूक्रेन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए एक 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस शांति क्लब का सदस्य (Membership) बनने के लिए देशों को भारी कीमत चुकानी होगी।