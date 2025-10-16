भारत के रूस से तेल खरीदना बंद करने का ट्रंप ने किया दावा, क्या फिर होगा झूठा साबित?

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अक्सर ही बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उन्हें बताया है कि भारत, रूस (Russia) से तेल खरीदना बंद करेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द ही ऐसा करने की प्रक्रिया पूरी करेगा जिससे रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव बने। ट्रंप काफी समय से भारत पर रूस से तेल की खरीद बंद करने का दबाव बना रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप ने भारत पर 25% बेस टैरिफ के अलावा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया है। हालांकि ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद को न तो अभी तक खत्म किया और न ही घटाया, बल्कि इसमें इजाफा कर दिया है। हालांकि अब ट्रंप के दावे ने मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है?