सीज़फायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का बड़ा दावा, एक साथ टोल टैक्स वसूलेंगे अमेरिका-ईरान!

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू हो गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने किया है। सीज़फायर के तहत अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए गए हैं और स्थायी शांति के उपायों पर जल्द ही बातचीत शुरू होगी। हालांकि इज़रायल (Israel) ने साफ कर दिया है कि इस सीज़फायर के तहत लेबनान (Lebanon) पर हमले नहीं रुकेंगे और अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि की। इज़रायल के लेबनान पर हमलों की वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Straif of Hormuz) को फिर से बंद कर दिया है और साफ कर दिया है कि बिना अनुमति के अगर कोई भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रा, तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सीज़फायर के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोलना मुख्य शर्त थी। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा दावा किया है।