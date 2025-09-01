Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

‘कोर्ट ने अगर टैरिफ नीति को रद्द कर दिया तो…’, ट्रंप की नई चेतावनी ने मचाई खलबली!

ट्रंप की टैरिफ नीति पर अमेरिकी अदालत के फैसले से मची खलबली! अदालत ने नीति को गैरकानूनी करार देते हुए ट्रंप की आलोचना की है, जिस पर ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे खरबों डॉलर का नुकसान होगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा, अदालत ने 10 अप्रवासी बच्चों के निर्वासन पर भी रोक लगा दी है, ट्रंप प्रशासन को एक और झटका देते हुए। ट्रंप लगातार अपनी नीतियों का बचाव कर रहे हैं।

भारत

Mukul Kumar

Sep 01, 2025

Donald Trump
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी अदालतें उनकी टैरिफ नीति को रद्द कर देती हैं तो खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी अदालतों को बड़ी सलाह दी है।

ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका में 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश होने वाला है, जो एक रिकॉर्ड है। इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा टैरिफ के कारण होगा।

अगर अमेरिकी अदालतें मेरे टैरिफ नीति को रद्द कर देती हैं तो लगभग सारा निवेश तुरंत रद्द हो जाएगा। हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के तीसरे राष्ट्र बन जायेंगे, जहां फिर से महान बनने की कोई उम्मीद नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

‘सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया गया, अब…’, टैरिफ को लेकर कोर्ट से लगे झटके के बाद ट्रंप का एक और रिएक्शन
विदेश
Donald Trump

इससे पहले वाले पोस्ट में भी ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति की खूब सराहना की थी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सामानों की कीमतें अब बहुत कम हैं और मुद्रास्फीति लगभग शून्य है।

ट्रंप ने आगे कहा कि अब अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। पेट्रोल कई वर्षों के निचले स्तर पर है। यह सब शानदार टैरिफ के चलते है, जो उन देशों से खरबों डॉलर ला रहे हैं जिन्होंने दशकों तक हमारा पूरा फायदा उठाया।

अमेरिकी अदालत ने टैरिफ को बताया है गैर कानूनी

बता दें कि अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ आदेश जारी किया था। जिसकी ट्रंप खूब आलोचना कर रहे हैं।

कोर्ट ने टैरिफ को लेकर ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस (संसद) की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का गलत फायदा उठाया है।

अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को एक और झटका

टैरिफ के बाद ट्रंप के एक और फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। दरअसल, कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 10 अप्रवासी बच्चों को ग्वाटेमाला निर्वासित करने से रोक दिया है। वाशिंगटन, डीसी स्थित जिला न्यायाधीश स्पार्कल सूकनन ने प्रशासन को 14 दिनों तक बच्चों को निर्वासित न करने का आदेश दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

01 Sept 2025 11:20 am

Published on:

01 Sept 2025 11:07 am

Hindi News / World / ‘कोर्ट ने अगर टैरिफ नीति को रद्द कर दिया तो…’, ट्रंप की नई चेतावनी ने मचाई खलबली!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट