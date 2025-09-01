‘कोर्ट ने अगर टैरिफ नीति को रद्द कर दिया तो…’, ट्रंप की नई चेतावनी ने मचाई खलबली!

टैरिफ के बाद ट्रंप के एक और फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। दरअसल, कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 10 अप्रवासी बच्चों को ग्वाटेमाला निर्वासित करने से रोक दिया है। वाशिंगटन, डीसी स्थित जिला न्यायाधीश स्पार्कल सूकनन ने प्रशासन को 14 दिनों तक बच्चों को निर्वासित न करने का आदेश दिया है।