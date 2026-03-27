WAR ALERT: ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, खाड़ी में तनाव के बीच दी 10 दिन की मोहलत

पश्चिम एशिया में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति (Donald Trump) ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे (Energy Infrastructure) पर होने वाले हमलों को फिलहाल 10 दिनों के लिए टालने का आदेश दिया है। अब यह संभावित सैन्य कार्रवाई (Military Action) 6 अप्रेल तक स्थगित रहेगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ शांति समझौते (Peace Deal) को लेकर बातचीत "बहुत अच्छी" चल रही है, जिसके कारण उन्होंने यह मोहलत (Deadline Extension) दी है। युद्ध के इस कठिन समय में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र शांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस्हाक डार ने पुष्टि की है कि इस्लामाबाद, अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कर रहा है। इन मध्यस्थता प्रयासों का मुख्य उद्देश्य युद्ध को पूर्ण पैमाने पर फैलने से रोकना है।