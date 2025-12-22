इकोनॉमी से बात अंडरगारमेंट तक पहुंची, Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ लिया सिर

डोनाल्ड ट्रंप की नॉर्थ कैरोलिना में दी गई स्पीच वायरल हो रही है। (PC:AI)
Donald Trump viral speech: अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा, टैरिफ के चलते अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान भी चर्चा का विषय है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ट्रंप बीते शुक्रवार को अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना गए थे। माना जा रहा था कि वह कुछ ऐसा कहेंगे, जिससे देशवासियों को राहत मिलेगी। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट।
डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू किया, महंगाई पर सभी आरोपों को नकारा और फिर विषय से भटक गए। इकोनॉमी से शुरू हुई बात अंडरगारमेंट तक पहुंच गई। दरअसल, 2022 में FBI की एक कार्रवाई का जिक्र करते हुए ट्रंप बताने लगे कि उनकी वाइफ अपने अंडरगारमेंट्स को कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी शायद अपने अंडरगारमेंट्स को स्टीम करती हैं। ट्रंप का यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने 2022 में मार-ए-लागो एस्टेट की तलाशी के दौरान मेलानिया ट्रंप के कपड़ों को भी खंगाला था। अलमारी खोलकर उनके अंडरवियर तक देखे गए। यह कोई कानूनी जांच नहीं बल्कि बदले की कार्रवाई थी।
ट्रंप विरोधियों का कहना है कि ऐसे समय में जब देश आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है, राष्ट्रपति का यह बयान दर्शाता है कि उनका ध्यान कहीं और ही है। अपनी 90 मिनट की स्पीच में ट्रंप बीच-बीच में अर्थव्यवस्था पर बात करते रहे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिससे देशवासियों को कुछ राहत मिले। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली सरकार की तुलना में महंगाई दर को नीचे लाने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप सरकार ने कुछ दवाओं के दाम कम करके जनता को राहत पहुंचाने वाला काम किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं कि वह यहां-वहां की बातें करके जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाते रहें। शुक्रवार की रैली भी इसी रणनीति का एक हिस्सा थी। अपने भाषण में अधिकांश समय ट्रंप जो बाइडेन की पूर्व सरकार को कोसते रहे। वह यह बताने का प्रयास करते रहे कि बाइडेन देश को तबाही के रास्ते पर ले गए थे। ट्रंप ने कहा कि जब वह राष्ट्रपति बने, महंगाई 3% थी और अब इससे नीचे आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति के साथ-साथ दूसरे कई नेताओं और मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया।
ट्रंप ने FBI की कार्रवाई और मेलानिया ट्रंप के कपड़ों की तलाशी का जिक्र करके यह दर्शाने का प्रयास किया कि सत्ता से बाहर रहते समय उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने वाली कई बातें कहीं। उन्होंने यह भी बताया कि जब एक होटल मालिक के तौर पर वह नॉर्थ कैरोलिना में फर्नीचर खरीदने आए थे, तो क्या हुआ था। गौरतलब है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इस मुद्दे पर अपने देश में ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग