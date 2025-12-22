22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इकोनॉमी से बात अंडरगारमेंट तक पहुंची, Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ लिया सिर

Trump Melania underwear comment: नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली के दौरान दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का बयान चर्चा का विषय बन गया है। इसमें उन्होंने अपनी वाइफ के अंडरगारमेंट्स का जिक्र किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 22, 2025

Donald Trump News

डोनाल्ड ट्रंप की नॉर्थ कैरोलिना में दी गई स्पीच वायरल हो रही है। (PC:AI)

Donald Trump viral speech: अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा, टैरिफ के चलते अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान भी चर्चा का विषय है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ट्रंप बीते शुक्रवार को अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना गए थे। माना जा रहा था कि वह कुछ ऐसा कहेंगे, जिससे देशवासियों को राहत मिलेगी। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट।

2022 में पहुंच गए ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू किया, महंगाई पर सभी आरोपों को नकारा और फिर विषय से भटक गए। इकोनॉमी से शुरू हुई बात अंडरगारमेंट तक पहुंच गई। दरअसल, 2022 में FBI की एक कार्रवाई का जिक्र करते हुए ट्रंप बताने लगे कि उनकी वाइफ अपने अंडरगारमेंट्स को कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी शायद अपने अंडरगारमेंट्स को स्टीम करती हैं। ट्रंप का यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने 2022 में मार-ए-लागो एस्टेट की तलाशी के दौरान मेलानिया ट्रंप के कपड़ों को भी खंगाला था। अलमारी खोलकर उनके अंडरवियर तक देखे गए। यह कोई कानूनी जांच नहीं बल्कि बदले की कार्रवाई थी।

कोई ठोस बात नहीं कही

ट्रंप विरोधियों का कहना है कि ऐसे समय में जब देश आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है, राष्ट्रपति का यह बयान दर्शाता है कि उनका ध्यान कहीं और ही है। अपनी 90 मिनट की स्पीच में ट्रंप बीच-बीच में अर्थव्यवस्था पर बात करते रहे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिससे देशवासियों को कुछ राहत मिले। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली सरकार की तुलना में महंगाई दर को नीचे लाने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप सरकार ने कुछ दवाओं के दाम कम करके जनता को राहत पहुंचाने वाला काम किया है।

ध्यान भटकाने की कोशिश

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं कि वह यहां-वहां की बातें करके जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाते रहें। शुक्रवार की रैली भी इसी रणनीति का एक हिस्सा थी। अपने भाषण में अधिकांश समय ट्रंप जो बाइडेन की पूर्व सरकार को कोसते रहे। वह यह बताने का प्रयास करते रहे कि बाइडेन देश को तबाही के रास्ते पर ले गए थे। ट्रंप ने कहा कि जब वह राष्ट्रपति बने, महंगाई 3% थी और अब इससे नीचे आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति के साथ-साथ दूसरे कई नेताओं और मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया।

इमोशनल कार्ड खेल रहे Trump

ट्रंप ने FBI की कार्रवाई और मेलानिया ट्रंप के कपड़ों की तलाशी का जिक्र करके यह दर्शाने का प्रयास किया कि सत्ता से बाहर रहते समय उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने वाली कई बातें कहीं। उन्होंने यह भी बताया कि जब एक होटल मालिक के तौर पर वह नॉर्थ कैरोलिना में फर्नीचर खरीदने आए थे, तो क्या हुआ था। गौरतलब है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इस मुद्दे पर अपने देश में ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है।

ये भी पढ़ें

Russia War News: ऑयल टैंकरों में रूसी जासूस, Putin के इस प्लान ने यूरोप में मचाई दहशत
विदेश
Russia News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 11:36 am

Published on:

22 Dec 2025 11:31 am

Hindi News / World / इकोनॉमी से बात अंडरगारमेंट तक पहुंची, Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ लिया सिर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“मैं घर आना चाहता हूं, मेरी मदद करो पीएम मोदी”, यूक्रेन में पकड़े गए गुजराती छात्र ने लगाई मदद की गुहार

Sahil appeals to PM Narendra Modi for help
विदेश

बस का भीषण एक्सीडेंट, इंडोनेशिया में 16 लोगों की मौत

Bus accident in Indonesia
विदेश

Epstein Scandal से जुड़ी ट्रंप की वो तस्वीर, जिसे डिलीट करने पर मचा बवाल, अब प्रशासन ने कहा- बिना एडिट किए…

US President Donald Trump
विदेश

रूसी सैनिक भूख से बेहाल, एक-दूसरे को मारकर खाने की नौबत!

Russia Ukraine War
विदेश

दूसरों की मदद करने से दिमाग रहता है जवान, रिसर्च में हुआ खुलासा

Brain
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.