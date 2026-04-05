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US pilot rescued: पायलट के रेस्क्यू के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुए गदगद, कहा- हम अपने वार फाइटर को अकेले नहीं छोड़ते

US found F-15 crew member: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान में गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट का दूसरा क्रू मेंबर सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है।

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भारत

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Pushpankar Piyush

Apr 05, 2026

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

US pilot rescued in Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका फाइटर जेट का दूसरा क्रू मेंबर भी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान में गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट का दूसरा क्रू मेंबर (वैपन सिस्टम्स ऑफिसर, जो एक सम्मानित कर्नल हैं) सफलतापूर्वक बचाया जा चुका है। उन्होंने इसे अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बताया है।

हमने अपने बहादुर योद्धा को बचा लिया

उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में हमारी सेना ने शत्रु क्षेत्र के खतरनाक पहाड़ों में एक बहादुर योद्धा को बचा लिया है। वह अब सुरक्षित और स्वस्थ है।

ट्रंप ने लिखा कि हमने उसे खोज लिया! मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में, अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे हिम्मत वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया। ये हमारे एक शानदार क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था, जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वह अब सुरक्षित हैं।

'दुश्मन हमारे बहादुर योद्धा का पीछा कर रहे थे'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की लाइन के पीछे था, हमारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, जो हर घंटे उसके करीब आते जा रहे थे, लेकिन वह कभी भी सच में अकेला नहीं था क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, संयुक्त सेनाध्यक्षों के अध्यक्ष और साथी वॉरफाइटर 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रख रहे थे और उसे बचाने के लिए दिल से योजना बना रहे थे। मेरे कहने पर, अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों एयरक्राफ्ट भेजे।

'वह जल्द ही ठीक हो जाएगा'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि क्रू मेंबर को चोटें आई हैं, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, "उसे चोटें आई हैं, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। यह चमत्कारी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कल एक और बहादुर पायलट के सफल रेस्क्यू के अतिरिक्त है, जिसे हमने कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि हम अपने दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अमेरिकी सेना के इतिहास में यह पहली बार है जब दो अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग-अलग बचाया गया है। हम कभी भी किसी अमेरिकी वॉरफाइटर को पीछे नहीं छोड़ेंगे! यह एक बार फिर साबित करता है कि हमने ईरानी आसमान पर जबरदस्त एयर डॉमिनेंस और श्रेष्ठता हासिल कर ली है।"

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को सबसे अच्छा और खतरनाक बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा पल है जिस पर सभी अमेरिकियों, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और बाकी सभी को गर्व होना चाहिए और इसके लिए एकजुट होना चाहिए। हमारे पास सच में दुनिया के इतिहास की सबसे अच्छी, सबसे प्रोफेशनल और खतरनाक सेना है। भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें, भगवान हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दें और सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं।

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Updated on:

05 Apr 2026 12:12 pm

Published on:

05 Apr 2026 11:03 am

Hindi News / World / US pilot rescued: पायलट के रेस्क्यू के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुए गदगद, कहा- हम अपने वार फाइटर को अकेले नहीं छोड़ते

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