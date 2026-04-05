बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से भड़का ईरान, अब्बास अराघची ने दे दी चेतावनी

ईरान की आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि उसने इजरायल से जुड़े एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई। इस बीच, अपने आधिकारिक न्यूज आउटलेट सेपा न्यूज पर एक बयान में, आईआरजीसी ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी सेना ने बहरीन के एक पोर्ट पर इजरायल के मालिकाना हक वाले एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया था। अमेरिका और इजरायल के इस हमले के जवाब में ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों ने पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिका की संपत्तियों और बेस पर हमले किए।