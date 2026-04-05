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बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से भड़का ईरान, अब्बास अराघची ने दे दी चेतावनी

ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास अमेरिका-इजरायल का चौथा हमला, एक सुरक्षा कर्मी की मौत। विदेश मंत्री अराघची ने रेडियोएक्टिव फॉलआउट का खतरा बताते हुए हमले की कड़ी निंदा की।

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भारत

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Ankit Sai

Apr 05, 2026

Natanz nuclear facility strike

अमेरिका-इजरायल का ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर जोरदार अटैक (सोर्स: Argonaut एक्स स्क्रीनशॉट)

Iran-Israel War। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास अमेरिका-इजरायल हमले की निंदा की और पश्चिम एशिया इलाके के लिए इसके खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी। इससे पहले, तेहरान ने पुष्टि की कि शनिवार सुबह ईरान के इकलौते ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई और साइट पर एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से यह चौथा ऐसा हमला था।

परमाणु प्लांट पर बमबारी

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एक्स पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल-अमेरिका ने अब तक हमारे बुशहर प्लांट पर चार बार बमबारी की है। रेडियोएक्टिव फॉलआउट जीसीसी की राजधानियों में जिंदगी खत्म कर देगा, तेहरान में नहीं। ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्ट्राइक से प्लांट में ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आई, इसके मुख्य हिस्से पूरी तरह सुरक्षित हैं।

परमाणु हादसे के खतरे पर IAEA की बड़ी चेतावनी

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि स्ट्राइक के बाद रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और जोर दिया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगहों या आस-पास के इलाकों पर कभी भी हमला नहीं होना चाहिए। उन्होंने न्यूक्लियर हादसे के खतरे से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैन्य नियंत्रण रखने की अपील की।

हमलों में 5 लोग घायस

सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में कई पेट्रोकेमिकल कंपनियों पर यूएस-इजरायली हमलों में पांच लोग घायल हो गए। अराघची ने कहा कि तेहरान पर थोपे गए अमेरिकी और इजरायली संघर्ष के पक्के और हमेशा के लिए खत्म होने की शर्तें सुनिश्चित करना चाहता है।

इजराइली जहाज पर ड्रोन हमला

ईरान की आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि उसने इजरायल से जुड़े एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई। इस बीच, अपने आधिकारिक न्यूज आउटलेट सेपा न्यूज पर एक बयान में, आईआरजीसी ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी सेना ने बहरीन के एक पोर्ट पर इजरायल के मालिकाना हक वाले एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया था। अमेरिका और इजरायल के इस हमले के जवाब में ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों ने पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिका की संपत्तियों और बेस पर हमले किए।

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Israel Iran attack

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Published on:

05 Apr 2026 11:33 am

Hindi News / Bharat / बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से भड़का ईरान, अब्बास अराघची ने दे दी चेतावनी

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