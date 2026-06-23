Donald Trump: ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर डोनाल्ड ट्रंप का आया पहला बयान, बोले- ‘वे NATO पर हमारे साथ अच्छे नहीं थे’



स्टार्मर के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले भी स्टार्मर से साफ शब्दों में कहा था कि ब्रिटेन अपनी ऊर्जा नीति में बड़ी गलती कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक, ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी में तेल संसाधन हैं, लेकिन पर्यावरणीय कारणों का हवाला देकर ड्रिलिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्टार्मर 'हमारे साथ NATO पर अच्छे नहीं थे।' उन्होंने आरोप लगाया कि एक मौके पर स्टार्मर ने अमेरिका को किसी द्वीप के इस्तेमाल की अनुमति देने में देरी की थी, जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान हुआ। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्टार्मर की सरकार के सामने दो बड़ी समस्याएं ऊर्जा और इमिग्रेशन थीं, जबकि अपराध भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका था।